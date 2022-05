Vă este poftă de halva? Rețeta ușoară, pe care poți să o faci acasă împreună cu cei mici

Preparatul este ceva mai complex, dar vă vom arăta cum puteți face singur halva din doar câteva ingrediente.

100 de grame de fistic,

100 de grame de unt,

400 de grame de făină,

150 g zahăr pudră,

2 pliculețe de zahăr vanilat,

200 de grame de pastă de susan.

Cheesecake ușor cu iaurt, fără coacere. Adaugă acest fruct pentru un gust și mai bun





Vă este poftă de halva? Rețeta ușoară, pe care poți să o facă acasă împreună cu cei mici. Rețeta pas cu pas

Mai întâi, prăjiți fisticul într-o tigaie acoperită la foc mic. Se da deoparte și se lasă să se răcească.

Topiți untul într-o tigaie și amestecați-l cu făina. Făina se prăjește puțin, astfel încât să capete o culoare deschisă.

Omletă de cartofi, în cuptorul cu microunde: o rețetă delicioasă, care te salvează când nu ai timp

Amestecați constant pentru a nu arde făina. Ulterior, se adaugă zahărul, zahărul vanilat și pasta de susan. Amestecați toate ingredientele cu un tel până când nu mai sunt cocoloașe. Tocați fisticul prăjit și adăugați-l în compoziția cu făină și unt.

Chec cremos de ciocolată, cu doar trei linguri de făină. Încearcă-l și nu vei regreta!





Amestecul astfel obținut se toarnă într-o tavă dreptunghiulară de copt, tapetată cu hârtie de pergament. Când s-a răcit, halvaua se dă la frigider pentru aproximativ două ore ca să se întărească. Apoi scoateți halvaua din formă și tăiați-o felii. Halva se poate păstra cel puțin o săptămână la frigider. Poftă bună!

Cheesecake ușor cu iaurt, fără coacere. Adaugă acest fruct pentru un gust și mai bun





Halvaua, beneficii pentru sănătate

Dacă se consumă cu moderație, halvaua are și beneficii pentru sănătate: are efecte depurative, remineralizante, tonice și antioxidante. De asemenea, contribuie la o bună memorie, deoarece are un conținut ridicat de lecitină.

Este indicat, consumul moderat (maximum 30 grame / zi) astfel încât să nu se transforme într-o amenințare pentru organism.

Sparanghel cu cartofi noi: o cină, plină de vitamine, pentru toată familia

Halvaua este unul dintre cele mai căutate alimente în timpul postului, fiind preferată datorita gustului deosebit și senzației de sațietate. Este bogată în fier, zinc, calciu, cupru, fosfor, magneziu, mangan, vitamine (B1, E), potasiu. De asemenea, este bogată în acizi Omega 6 și conține acid oleic, cu rol detoxifiant pentru organism.

Halvaua ajută la menținerea rezistenței în cadrul antrenamentelor, ajută la întărirea ligamentelor și a oaselor, contribuie la absorbția calciului.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News