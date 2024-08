Unul dintre cei mai importanți juriști români, Corneliu Bîrsan, a murit. A fost judecător la CEDO

Corneliu Bîrsan s-a stins astăzi din viață. Judecătorul a fost ani de zile hăituit de oamenii din anturajul lui Florian Coldea, în timpul mandatului lui Traian Băsescu. Aceștia i-au înscenat soției sale, tot judecător, Gabriela Bîrsan, un dosar de corupție, astfel încât să-i elimine din circuitul juridic, potrivit surselor România TV.

Colegiul Juridic Franco-Român de Studii Europene a anunțat tragica veste pe Facebook.

"Cu profundă emoție, Colegiul Juridic Franco-Român de Studii Europene se alătură comunității academice și juridice în omagierea profesorului Corneliu BÎRSAN, fost judecător al Curții Europene a Drepturilor Omului și decan al Facultății de Drept, Universitatea din București, și unul dintre părinții fondatori ai Colegiului Juridic în 1995. Nu vom uita niciodată ce îi datorăm", se arată în postare.

Judecătorului a trecut prin mai multe momente grele, dosare, și încercări de arestare

Corneliu Bîrsan fost o personalitate marcantă în spațiul juridic românesc. Conform surselor România TV, el nu a mai putut să ia un mandat la CEDO, pentru că acesta era promis Iuliei Popescu, membră a anturajului lui Florian Coldea.

Judecătorului a trecut prin mai multe momente grele, dosare, și încercări de arestare. Soția acestuia, Gabriela Bîrsan, a fost inițial condamnată la 8 ani cu executare, dar a fost achitată în 2018.

"Ce înseamnă 6 ani din viața unui om? Ce mai contează 6 ani? Aparent nu contează, dar nu-ți dă nimeni înapoi anii. Pentru mine contează enorm. În atâția ani am înțeles că Dumnezeu m-a iubit mult. Profesia pe care am făcut-o timp de 36 de ani neîntrerupți, am făcut-o cu pasiune și cu credință. Nu mai contează ce au însemnat 6 ani. Din păcate, bucuria mea nu poate să fie atât de mare pe cât ar putea fi, pentru că soțul meu a ajuns în spital, urmând să fie ‘mazilit’ prin mine. (...) Soțul meu, din păcate, 6 ani de zile nu a mai pus mâna pe condei. (...) În toți acești ani am tăcut", a declarat Gabriela Bîrsan pentru România TV.

