Eurovision 2022. Un star de pe TikTok va reprezenta Marea Britanie

Cântăreţul Sam Ryder, devenit cunoscut după ce a distribuit mai multe înregistrări muzicale ale sale pe reţeaua de socializare TikTok, va reprezenta Marea Britanie la ediţia din acest an a concursului Eurovision, care va avea loc în oraşul italian Torino, informează joi BBC, citat de Agerpres.

Sam Ryder este unul dintre cei mai populari cântăreţi britanici pe TikTok, având peste 12 milioane de admiratori pe această reţea de socializare.

El va interpreta cântecul 'Space Man' în finala concursului Eurovision 2022.

Ediţia de anul trecut a concursului Eurovision, organizată în oraşul olandez Rotterdam, a fost câştigată de trupa rock italiană Maneskin.

Alegerea unui artist popular a devenit o necesitate pentru Marea Britanie, ai cărei reprezentanţi din ultimii doi ani s-au clasat pe ultimul loc în acest concurs. În 2021, James Newman a obţinut zero puncte cu piesa 'Embers', iar Michael Rice s-a clasat pe ultimul loc în 2019 cu cântecul 'Bigger Than Us'.

Ediţia din 2020 a fost anulată din cauza pandemiei de COVID-19.

Marea Britanie a reuşit ultima oară să se claseze între primele 10 poziţii la Eurovision în anul 2009, când a fost reprezentată de Jade Ewen şi piesa 'It's My Time'.

După performanţele dezamăgitoare ale artiştilor britanici din ultimii ani, compania de management muzical Tap Music a fost desemnată pentru alegerea unui cântăreţ care să reprezinte cu mai mult succes Marea Britanie la concursul Eurovision.

Această companie administrează carierele unor artişti de mare valoare, precum Ellie Goulding, Lana Del Rey şi Dua Lipa. Sam Ryder a fost selectat în urma unei anchete interne la care au participat reprezentanţi ai companiei Tap Music şi jurnalişti de la BBC.

Cine este Sam Ryder?

Pe durata primului lockdown decretat în Marea Britanie din cauza pandemiei de coronavirus, Sam Ryder a câştigat un număr impresionant de admiratori după ce a distribuit pe TikTok mai multe secvenţe video în care interpreta diverse cântece.

Acele înregistrări îl arătau în timp ce interpreta coveruri ale unor piese din repertoriul unor artişti consacraţi, precum Justin Bieber şi Alicia Keys, iar Sam Ryder a devenit în scurt timp artistul din Marea Britanie cu cele mai multe vizualizări pe TikTik în anul 2020.

Şi-a lansat cariera solo după ce a semnat un contract cu casa de discuri Parlophone în 2021. Sam Ryder a spus că admiraţia lui pentru trupa rock finlandeză Lordi, care a câştigat Eurovision 2006, l-a ajutat să ia decizia de a reprezenta Marea Britanie la ediţia din acest an a concursului muzical european.

Cea de-a 66-a ediţie a concursului Eurovision, la care vor participa 40 de ţări, va avea loc în perioada 10-14 mai în oraşul italian Torino. În urma invaziei militare din Ucraina, Rusia a fost exclusă din competiţie de organizatorul concursului, European Broadcast Union (EBU).

