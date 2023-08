Un polițist spune că a fost amenințat de un judecător. Alin Sorin Nicolescu: Cum am dat pronunțarea în dosarul Ursu, cum au apărut încercările de discreditare

Subinspectorul Ciorîia a scris în această dimineață pe Facebook că în cadrul unui examen de la Universitatea Nicolae Titulescu din Bucuresti, acolo unde predă și judecătorul ICCJ, a avut loc un schimb de replici cu acesta. Judecătorul l-ar fi sunat ulterior pe șeful DGA, Liviu Vasilescu, care l-a convocat pe tânăr la o discuție. Vasilescu l-ar fi pus pe acesta să-și ceară scuze de la judecător. Ciorîia se declară șocat de cele întâmplate și spune că se teme pentru cariera lui, având în vedere rapiditatea cu care a fost pus la punct de judecătorul care i-ar fi sunat imediat șeful.

M-am mirat cum se comportă tinerii polițiști la examen

”Mi s-a părut o simplă întâmplare cu un student, a spus judecătorul Alin Sorin Nicolescu. Eram în comisia de supraveghere. În loc să vină cu buletinul ca orice student, cum se intră în examen, s-a prezentat cu legitimația de polițist. Am intervenit fiindcă am avut o sesizare din partea colegilor de bancă, fiindcă vocifera, comenta și îi deranja pe ceilalți...colegii au reclamat că nu puteau să se concentreze din cauza lui... așa că i-am cerut să se mute în ultima bancă. Foarte nervos, m-a pus să mă legitimez: Cine ești dumneata să mă muți pe mine? Atunci i-am cerut cartea de identitate, să știu cu cine vorbesc. A scos legitimația de polițist. Zic: nu e un comportament demn de un polițist, deranjezi zeci de oameni la examen. Nici vorbă să încerc să o fotografiez, de altfel e un non-sens, la comisie se află tot dosarul, copie după CI, certificat de naștere etc. Ce poze să-i fac? Am greșit că nu i-am făcut sesizare, puteam să-l scot din examen, să rămână fără licență. Dar nu am vrut să-i fac rău, m-am gândit că e un copil, o să învețe să se poarte în viitor...Am și uitat incidentul de acum o lună-două. Întâmplător, într-o discuție informală cu Liviu Vasilescu, i-am spus că ai lui nu prea sunt instruiți. Nu cred așa ceva, a spus, lasă-mă să-l întreb. I-am spus că nu fac sesizare, că e o discuție informală, doar m-am mirat cum se comportă tinerii polițiști la examen. El l-a întrebat, puștiul a recunoscut că a greșit, că era emoționat că nu ia licența și a exagerat. Nu eram la birou, am comunicat prin mesaje. Cred că a plecat mulțumit, dacă era nemulțumit putea să facă sesizarea imediat, nu peste o lună și jumătate. Eu nu am făcut sesizare scrisă, nu l-am dat afară din examen, fiindcă și-a deranjat colegii și a vorbit urât, dacă doream să-i fac rău îl dădeam atunci afară din examen și gata. Dimpotrivă, am vrut să-i fac un bine, i-am dat un sfat să fie mai respectuos, să nu abuzeze de legitimație. Nu cu obrăznicie faci treabă în viață...Putea pierde licența, toată sala era de față. Părea surescitat, de aceea i-am zis de steroizi. În fine, dacă era nemulțumit, putea să facă sesizare de atunci, nu după o lună și jumătate. Cum am dat pronunțarea în dosarul Ursu, cum au apărut problemele, încercările de discreditare. E prea mare coincidența. Nu vă ascund că au mai fost și alte presiuni. Foarte bine, să vină Inspecția Judiciară să facă cercetări, aștept ca organele abilitate, fiecare pe zona lui de competență, să ne cerceteze pe amândoi și pe el și pe mine. Eu îmi asum ceea ce fac, dacă cineva îl manevrează rămâne de văzut. Am spus și colegilor dv. din presă: sesizați Înalta Curte, să vină Inspecția Judiciară să vadă dacă am amenințat pe cineva. Să se vadă și dacă a greșit el, în sistemul lui polițienesc. Anchetă, nu campania de presă care a început după pronunțarea în dosarul Ursu, cu zeci de articole, care nu au așteptat nici măcar să citească motivarea și au și spus că am schimbat eu istoria”, a spus judecătorul Alin Sorin Nicolescu.

Ciorîia, campanie pe FB: ”Rog distribuirea acestui mesaj”

"Mă numesc Ciorîia Gheorghe Giorgian, sunt absolvent al Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București promoția 2022, iar în prezent sunt subinspector de poliție în cadrul Direcției Generale Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Olt. După finalizarea studiilor, m-am înscris la facultatea de drept european și internațional din cadrul Universității Nicolae Titulescu din București pentru completarea studiilor. În data de 04.07.2023 a trebuit să susțin examenul de licență la facultatea anterior menționata, sens în care am fost chemați să ne prezentăm la ora 08:00 pentru a ne fi verificate cărțile de identitate și a ne băga in sălile în care vom susține efectiv examenul de licență. Unul dintre supraveghetori, al cărui nume îl voi aminti puțin mai târziu, a început să strige numele studenților în jurul orei 8:20, iar în momentul în care mi-a fost strigat numele, nereușind să ajung foarte rapid la dumnealui, pentru a-i putea prezenta cartea de identitate, acesta fiind nevoit să strige numele meu de 2 ori, a procedat într-o maniera malițioasă, folosind următoarele cuvinte "hai bă ce faci, stau după tine", zicându-mi să scot mai repede cartea de identitate ca să i-o prezint, însă în momentul în care am scos portofelul pentru a putea prezenta cartea de identitate, acesta s-a deschis la compartimentul unde am legitimația de serviciu, fiind exact lângă compartimentul în care am buletinul, dumnealui putând observa faptul ca sunt polițist, lucru important în ceea ce vă voi povesti mai târziu.

După cele întâmplate eu i-am răspuns că noi, studenții, stăm după dumnealui, având în vedere că intrarea în săli ar fi trebuit să se facă începând cu ora 08:00. Ulterior, în timpul examenului de licență, colegii din sala solicitau să meargă la toaletă, iar asistentul/profesorul universitar sus amintit a avut o reacție malițioasă din nou, adresându-ne, nouă, tuturor o întrebare ironică, întrebându-ne dacă procedam în același fel în cazul în care eram la susținerea examenului la INM, moment în care eu l-am întrebat pe dumnealui daca cele doua instituții se pot compara, respectiv Universitatea Nicolae Titulescu și Institutul National al Magistraturii, moment în care acesta s-a enervat foarte tare, spunându-mi că sunt obraznic, și solicitându-mi să îi înmânez cartea de identitate ca să îi facă o poza.

(...)

La ora menționată anterior, și-au făcut apariția domnul Director General, chestor șef de politie, Liviu Vasilescu și doamna Director General Adjunct, comisar-șef de politie, Manuela Popescu, aceștia invitându-mă in biroul domnului Director General pentru a putea discuta. Aceștia m-au întrebat daca știu de ce sunt aici, răspunsul din partea mea fiind unul negativ. Apoi aceștia mi-au spus că mă aflu acolo din cauza discuției purtate cu domnul judecător Nicolescu Alin Sorin, iar domnul Vasilescu chiar spunându-mi că daca nu îmi place la Direcția Generală Anticorupție, să plec la poliție, fiind oarecum o amenințare voalată din partea lui. Atât domnul Director General cât și doamna Director General Adjunct au început să îmi zică că atitudinea mea a fost una greșită și că am făcut de ras Direcția Generala Anticorupție prin atitudinea pe care am avut-o ( aparent, să nu fii lăsat calcat in picioare, să fii demn și să nu accepți abuzurile înseamnă să pătezi imaginea și să faci de ras instituția), aceștia spunându-mi totodată că domnul judecător Nicolescu Alin Sorin, și-a sunat unii prieteni din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, prieteni care l-au sunat pe domnul Director General Liviu Vasilescu ca să îl întrebe de mine și să îi povestească speța întâmplata.

(...)

Menționez faptul că pe tot parcursul discuțiilor purtate dintre mine și domnul Director General si doamna Director General Adjunct, cei doi au încercat în repetate rânduri să folosească tactici de manipulare și să mă convingă că eu am greșit si să-mi zică "să o las așa" (lucru pe care încercau să îl facă, deoarece undeva în timpul conversației eu am zis că mă gândesc să îi fac plângere domnului judecător la Inspecția Judiciară). Un alt lucru destul de important este că pe tot parcursul conversației, domnul Director General, Liviu Vasilescu, îmi zicea „Lucică” (probabil făcând confuzie de la Giorgian la Lucian), lucru care relevă cam cât de mult înseamnă, pentru instituția pe care el o conduce, un tânăr ofițer de poliție. Totodată, cei doi mi-au zis să mă duc la Înalta Curte de Casație și Justiție și să îmi cer scuze personal domnului judecător fiindu-mi argumentat și faptul că daca domnul judecător depunea plângere( acesta neavând vreun motiv să depună plângere pentru că ceea ce am făcut eu a fost complet legal, eu fiind în acel moment un simplu student care doar și-a susținut punctul de vedere și a cerut să îi fie respectate drepturile) eu urma să fiu mustrat, iar în momentul în care eu le-am zis că nu vreau să mă duc să îmi cer scuze, aceștia au insistat, lucru care nu mi-a lăsat altă variantă decât să mă conformez, sens în care mi-a fost înmânat numărul domnului judecător pe un bilețel, pentru a îi da un mesaj când ajung la Înalta Curte de Casație si Justiție.

Aceștia mi-au zis să mă duc la doamna psiholog și după aceea să mă deplasez către domnul judecător pentru a îmi cere scuze( lucru pe care eram gata să îl fac pentru că îmi era frică de influența pe care acesta o are asupra instituției din care fac parte, instituție care ar fi trebuit să nu fie influențată de presiunile politice și de presiunile magistraților, lucru care m-a șocat și m-a lăsat cu un dezgust total).

După discuțiile purtate cu doamna psiholog, de altfel, singura care a fost dispusă să asculte și punctul meu de vedere( de reținut că si aceasta a fost probabil o forma de intimidare a mea, pentru a îmi arăta ca aceasta este o metoda pe care domnul Director General si doamna Director General Adjunct o pot folosi pentru a îmi face rău), m-am deplasat către Înalta Curte de Casație si Justiție, sens în care i-am dat mesaj domnului judecător în momentul în care am plecat de la Direcția Generală Anticorupție, spunându-i că ajung în 30 minute, și încă un mesaj în momentul în care am ajuns. (...)

La un moment dat, la ora 15:08, respectiv 15:09 primesc două mesaje pe WhatsApp din partea domnului judecător Nicolescu Alin Sorin, mesaje care spun următoarele lucruri " Sper să înțelegi ceva din ecuația asta pt ca ti a trecut un glont pe la ureche..." respectiv "..si atentie la steroizi ca o aa ti prajeasca creierul".(...) Menționez faptul că mă tem pentru cariera mea deoarece domnul judecător Nicolescu Alin Sorin pare să fie atât de influent încât să poată controla conducerea Direcției Generale Anticorupție ca pe niște simple marionete. Totodată, având în vedere faptul că influența dumnealui pare să fie atât de mare, există posibilitatea ca acesta să aibă influență și la nivelul DGPI, acesta putând să facă presiuni ca să îmi fie retras accesul la informații clasificate. Rog distribuirea acestui mesaj!!!" este mesajul transmis de Giorgian Ciorîia.

