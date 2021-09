Un nou concept în peisajul cultural bucureștean. Spectacole de excepție la Teatrul Nou

Proiectul independent Teatrul Nou s-a redeschis într-un nou sediu și introduce un concept inedit în peisajul cultural bucureștean: teatrul industrial. Conceptul sparge barierele tradiționale dintre creația finală, cea oferită publicului în ultima etapă a prelucrării, și procesul creativ care face opera de artă să ajungă acolo. Publicul este invitat să asiste la procesul de facere și prelucrare a unui mesaj artistic, fie el teatru, pictură, sculptură. Noul spațiu este, de asemenea, unul complet neconvențional: un service auto, de 250 de metri pătrați. ”Un spectacol Dumnezeiesc” și vernisajul expoziției sculptorului Radu Tudor Panait au deschis pentru public Teatrul Nou, în data de 28 septembrie. În spatele acestui demers se află noul val în industria teatrală, tineri dornici să evolueze odată cu noile concepte internaționale ale breslei lor. De-a lungul celor 3 ani, echipa s-a dezvoltat permanent și este compusă din tineri, toți actorii și regizorii având până în 35 de ani, coordonată de tânărul actor Cristian Ioniță.

”Traversăm o perioadă care ne provoacă la schimbare și care ne împinge să vedem mai bine ceea ce contează cu adevărat. Acum este momentul perfect să ne întoarcem privirea către cultură, către ceea ce ține mintea trează și ne încântă simțurile. Provocarea noastră este una simplă: veniți să vedeți cum se face arta, cum arată o repetiție pentru un spectacol de teatru. Cum arată o bucată de piatră pe jumătate șlefuită, în mâinile unui sculptor. Așa vom ajunge să înțelegem și să prețuim ce contează cu adevărat. Acesta este teatrul independent industrial, unul sincer, deschis oricând publicului”, afirmă Cristian Ioniță, actor în vârstă de 28 de ani, inițiatorul Teatrului Nou.

Teatru adaptat într-un fost service auto

Adresa Teatrului Nou este strada Matei Voievod, numărul 88, un loc folosit până de curând drept service auto. Adaptarea unui spațiu complet industrial într-un spațiu cultural inedit a durat 2 luni și 10 zile, iar munca fizică necesară a fost făcută, în totalitate, de echipa Teatrului Nou. Au fost evacuate și apoi curățate toate reziduurile de ulei, au fost curățați și vopsiți pereții, a fost refăcută pardoseala. Acum, 250 de metri pătrați de spațiu industrial găzduiește spațiul perfect pentru spectacole de teatru și expoziții de artă.

”Scorojeam pereții și repetam diverse scene din spectacole. Am mâinile încă murdare de vopsea și sunt foarte obosită, dar am deschis un spațiu de cultură, am jucat primul spectacol de teatru și am avut vernisajul primei expoziții. Am demonstrat că decantorul de ulei poate deveni locul potrivit pentru o sculptură. Așa arată noua generație de oameni de artă. Suntem cei care ne construim singuri scena sau spațiul de expoziție și invităm publicul să ia parte la dezvoltarea actului creației”, susține Iulia Alexandra Neacșu, actriță de 24 de ani.

Teatrul Nou este deschis publicului zilnic, în intervalul 11.00 - 21.00, iar accesul la diverse repetiții sau demonstrații artistice se face pe baza unui bilet de 30 de lei. Biletele pentru spectacolele de teatru se plătesc separat, iar prețul este de 50 de lei.

Spectacolele lunii octombrie

Un spectacol Dumnezeiesc - 16 și 31 oct

Necăsătoria - 17 oct

Cănuță, om sucit - 23 oct

K.rystal - 24 oct

Despre Teatrul Nou

Teatrul Nou a pornit la drum în 2018, într-o sală special amenajată în strada Stântul Stefan, nr. 8. Un spațiu de 62 metrii pătrați, transformat chiar de echipa teatrului - actori, regizori, personalul tehnic, într-o o sală de teatru studio, cu o capacitate maximă de 50 de spectatori. Cei trei ani petrecuți în spațiul din Sf. Ștefan au adus Teatrului Nou 8 producții proprii, o co-producție cu Teatrul de Artă București și peste 9000 de spectatori. Fondurile pentru construirea și amenajarea sălii sunt nerambursabile, prin proiectul Start-up Nation 2017 București.

Pentru că restricțiile de siguranță au închis fizic teatrele, în vara anului 2020, Teatrul Nou propune, în premieră, publicului iubitor de teatru din București, conceptul de teatru în garaj. Teatrul Nou a găsit un spațiu alternativ, în curtea Garajului Taxi Glucoza și în trei luni de activitate la garaj s-au ținut 16 reprezentații, cu peste 800 de spectatori.