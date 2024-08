Un hoț, prins după ce s-a oprit să citească o carte despre mitologia greacă în mijlocul unui jaf

Un hoț din Roma a fost prins după ce s-a oprit să citească o carte despre mitologia greacă în mijlocul unui jaf. Bărbatul de 38 de ani ar fi intrat printr-un balcon într-un apartament din cartierul Prati din capitala Italiei, dar a devenit distras după ce a observat o carte despre Iliada lui Homer pe o noptieră, scrie BBC.

Se pare că proprietarul casei, în vârstă de 71 de ani, s-a trezit din somn și la observat pe hoț, care era absorbit de carte. După ce a fost prins, presupusul tâlhar ar fi încercat să evadeze rapid fugind pe același balcon, dar a fost arestat la scurt timp după aceea. Se spune că el ar fi spus poliției că a urcat în clădire pentru a vizita o persoană pe care o cunoștea. Vestea jafului eșuat a atras atenția autorului cărții, care a declarat presei locale că dorește să-i trimită bărbatului o copie pentru a-și „termina” lectura.

„Am crezut că am ajuns într-un B&B, am văzut cartea și am început să o citesc”, s spus acesta.

Giovanni Nucci, autorul cărții The Gods at Six O'Clock, care explică Iliada din perspectiva zeilor, a declarat pentru Il Messaggero: „Este fantastic. Mi-ar plăcea să găsesc persoana prinsă în flagrant și să-i dau cartea. Aș vrea să o poată termina. Este o poveste suprarealistă, dar și plină de umanitate”.

Se pare că asupra hoțului a fost găsită o pungă care conținea haine scumpe. Acestea ar fi fost furate dintr-o altă casă, mai devreme, în aceeași seară.

Iliada, atribuită lui Homer

Homer a fost un poet și rapsod grec legendar, căruia i se atribuie scrierea Iliadei și Odiseei . În antichitate, i-a fost atribuit uneori întregul Ciclu Epic, care includea și alte poeme despre Războiul troian, precum și poeme tebane despre Oedipus și fiii săi. Alte opere, precum corpul Cântecelor religioase homerice, mini-epopeea comică Batrachomyomachia („Războiul dintre broaște și șoareci”) și epopeea Margites i-au fost atribuite, însă în prezent aceste fapte sunt privite cu incertitudine.

Tradiția spune că Homer ar fi fost orb, iar diferite orașe ioniene își revendicau locul de naștere al poetului, însă mai departe biografia sa este aproape necunoscută. Există o dezbatere intelectuală considerabilă în privința existenței lui Homer ca persoană reală, unii considerând că acesta ar fi fost un nume dat unuia sau mai multor poeți orali ce cântau materiale de epopee tradiționale. În mod repetat s-a dezbătut dacă același poet era autorul atât al Iliadei, cât și al Odiseei; cam toți istoricii au căzut de acord, însă, în privința datării operei Batrachomyomachia, a Cântecelor religioase homerice și a epopeilor ciclice, acestea fiind scrise ulterior capodoperelor Iliada și Odiseea.

Iliada este compusă din 15 337 de hexametri dactilici și, din epoca elenistica, divizată în 24 de cânturi. Textul a fost probabil compus între 850 și 750 î.Hr. (date deja menționate de către Herodot), deci cu patru secole după perioada în care istoricii înscriu războiul mitic pe care acesta îl relatează.

