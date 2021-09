Un fermier din Rusia a murit după ce a încercat să înghită o VIPERĂ - VIDEO

Un fermier din Rusia a murit după ce a încercat să înghită o VIPERĂ / Foto: Captură video The Sun

Un fermier din Astrakhan, Rusia, a murit după ce a încercat să înghită o viperă de stepă, informează The Sun. A vrut să se dea mare în fața colegilor săi, așa că a prins șarpele pe un câmp cultivat cu pepeni, apoi l-a băgat în gură. Din păcate pentru bărbatul în vârstă de 55 de ani, vipera de stepă l-a muşcat de limbă şi de gât, fapt ce a provocat o reacţie alergică severă.

El a fost transportat imediat la spitalul Kharabalinskiy, însă a murit după câteva ore, după ce a suferit un șoc anafilactic.

“Limba i se umflase atât de tare încât abia îi mai încăpea în gură.”, au spus medicii.

Localnicii susțin că mușcătura de viperă nu îi poate omorî

Fapta acestui bărbat nu este ceva tocmai neobișnuit în această regiune a Rusiei. Localnicii din regiunea Astrakhan obișnuiesc să încerce să înghită şerpi.

“Viperele de stepă sunt veninoase, dar doar insectele se pot teme de ele. Pentru oameni, veninul lor nu este periculos. Fermierul a murit numai din cauza unei reacții alergice similare cu ceea ce se poate întâmpla atunci când ești înțepat de o viespe.”, au spus oamenii din zonă.

Un bărbat din India s-a răzbunat pe un ȘARPE veninos mușcându-l, după ce acesta îl atacase. Ce s-a întâmplat apoi

Un bărbat din India a fost mușcat de un șarpe veninos. În semn de răzbunare, individul a muşcat şi el reptila, iar aceasta a murit.

Kishore Badra, din satul Gambharipatia din districtul Jajpur, în estul statului indian Odisha, se întorcea acasă de la muncă, atunci când un şarpe l-a muşcat de picior. În loc să fugă imediat la medic sau să sune la ambulanță, bărbatul a decis să se „răzbune” şi a prins şarpele, după care l-a muşcat în mod repetat, până l-a omorât.

„Ceva m-a muşcat de picior în timp ce mă întorceam acasă, pe jos. Mi-am aprins lanterna şi am descoperit că era un şarpe krait veninos”, a declarat bărbatul pentru agenţia de presă Press Trust of India.

„Pentru a mă răzbuna, am luat şarpele în mâini şi l-am muşcat în mod repetat, omorând vipera pe loc. Chiar dacă am mușcat un krait otrăvitor, nu am avut nicio problemă. M-am dus la un vraci localnic, care locuiește în apropierea satului, și m-am vindecat.”, a mai povestit bărbatul.