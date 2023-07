Un deputat din Germania din Partidul Verzilor spune că nemții au „obligația morală” de a renunța la standardele de trai și la avere

Nemții se confruntă cu o gamă tot mai mare de probleme economice, inclusiv recesiune, inflație, scăderea salariilor reale și chiar începuturile dezindustrializării, dar deputatul Partidului Verzilor, Johannes Wagner, susține că aceștia au „datoria morală” de a renunța la avere, potrivit RMX

Wagner s-a arătat indignat pe Twitter pentru faptul că nemții nu vor să renunțe la avere.

„Este atât de păcat că atât de mulți oameni nu văd (sau nu vor să vadă) ce prosperitate incredibilă avem în Germania. Suntem una dintre cele mai bogate țări de pe Pământ. Mai sunt atâtea lucruri pe care le putem oferi. Și, de asemenea, (nemții) au o obligație morală de a face acest lucru”, a scris el.

Deputatul câștigă mai mult de 10.000 de euro pe lună și are și beneficii suplimentare, cum ar fi decontarea cheltuielilor pentru clătorii. În plus, va primi o pensie generoasă din cauza salariului mare de stat.

Într-un alt tweet, Wagner a cerut „mai multă redistribuire a bogăției celor superbogați”. Cu toate acestea, el nu a menționat cum vor fi redistribuiți acești bani.

Es ist so schade, dass so viele Menschen nicht sehen (wollen?), was für einen unglaublichen Wohlstand wir in Deutschland haben.



Wir sind eines der reichsten Länder dieser Erde.



Wir können noch so viel geben.

Und haben auch eine moralische Verpflichtung dazu.