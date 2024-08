Un bărbat din Cluj a fost condamnat la închisoare după ce și-a lovit fiul cu palma

Ce arată decizia instanței

”Condamnă pe inculpatul R I S, la o pedeapsă de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie, prev. de art. 199 alin. (1) rap. la art. 193 alin. (1) C.pen.( persoană vătămată R CF). În temeiul prevederilor art. 91 alin. 1 Cod penal, Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, pentru un termen de 2 ani, termen de supraveghere care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, Obligă inculpatul, ca pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Cluj, la datele fixate de acesta; b) sa primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii si documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, Stabileşte în sarcina inculpatului obligaţia să urmeze un program special de intervenţie pentru conştientizarea consecinţelor comportamentului infracţional, derulat de către serviciul de probaţiune sau sub coordonarea acestuia. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, Obligă inculpatul ca pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile în cadrul Primăriei Comunei Viișoara ori în cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii. În temeiul art. 404 alin. 2 din Codul de procedură penală, Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 din Codul penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Constată că persoana vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză. În temeiul art. 274, alin. 1 din Codul de procedură penală, Obligă pe inculpatul pe inculpatul R I S la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum total de 910 lei ( 510 lei - în cursul urmăririi penale şi 400 lei - în cursul judecăţii). Încuviinţează onorariul apărătorului desemnat din oficiu av. C A, pentru persoana vătămată, în cuantum de 510 de lei, sumă ce va fi suportată din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților, persoanelor vătămate și a procurorului prin mijlocirea grefei instanței astăzi, 14 august 2024, în temeiul art. 405 alin. 1 teza a II- a Cod pr.pen” arată Judecătoria Turda.

Pe scurt, bărbatul a fost condamnat la 9 luni de închisoare, dar s-a decis suspendarea executării, în schimbul a unei supravegheri pe o perioadă de doi ani, să meargă într-un program special prin care să conștientizeze urmările comportamentului său și să presteze muncă în folosul comunității, gratuit. Fiul bărbatului nu s-a constituit parte civilă, chiar dacă un avocat din oficiu l-a reprezentat. Bărbatul acuzat are de plătit și cheltuieli judiciare.

Ce s-a întâmplat

Fiul bărbatului, în vârstă de 15 ani, a lovit o localnică cu bicicleta, în Viișoara Cluj. Bărbatul, aflat sub influența alcoolului, a considerat că incidentul s-a produs din cauză că fiul a mers cu viteză și și-a lovit fiul cu palma peste față de două ori, după cum a declarat o vânzătoare, martoră în dosar. Când a venit echipajul de poliție, bărbatul și-a lovit iar fiul cu palma peste față, fapt observat de un membru al echipajului. ”Fiind audiat, inculpatul a recunoscut că l-a lovit pe fiul său, dar doar o singură dată”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News