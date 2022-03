Un american suspectat că a participat la atacul de la Capitoliu s-a refugiat în... Belarus

Agenţia de presă oficială din Belarus precizează că este vorba de Evan Neumann, care a obţinut statutul de refugiat, şi că autorităţile din regiunea Brest din vestul ţării i-au înmânat miercuri documentele în acest sens.



Se pare că Neumann a intrat ilegal în Belarus, din Ucraina, încă din august 2021, şi a cerut azil după câteva luni.



El a declarat pentru Belta că în Belarus se simte în siguranţă. "Sunt calm, îmi place această ţară".



AFP confirmă că pe lista de persoane căutate de FBI (Biroul Federal de Investigaţii din SUA) figurează un bărbat pe nume Evan Neumann, în vârstă de 48 de ani, acuzat de mai multe infracţiuni legate de incidentele de la Capitoliu.



În 6 ianuarie 2021, câteva mii de susţinători ai fostului preşedinte american Donald Trump au pătruns în sediul Congresului Statelor Unite, încercând să împiedice validarea rezultatului alegerilor prezidenţiale câştigate de Joe Biden.



Raportul FBI despre Neumann, disponibil pe site-ul de internet al Departamentului Justiţiei de la Washington, arată că, potrivit profilului său pe Linkedin, suspectul a participat la "revoluţia portocalie" din 2004-2005, în urma căreia în Ucraina au ajuns la putere pro-occidentalii. El apare cu o eşarfă comemorativă a evenimentelor respective în imagini din ziua revoltei de la Capitoliu, scrie Agerpres.

Biden: ”Atacul asupra democraţiei”, produs pe 6 ianuarie 2021, nu trebuie să se repete

„Pentru prima dată în istoria noastră, un preşedinte nu doar că a pierdut alegerile, ci a încercat să împiedice transferul paşnic al puterii în timp ce o mulţime de oameni violenţi atacau Capitoliul. Dar au eşuat. Democraţia a fost atacată, dar noi, cetăţenii, am rezistat, am prevalat", a declarat Joe Biden, porivit agenţiei Associated Press şi postului CNN.

„Protestatarii nu încercau să susţină voinţa poporului, ci încercau să nege voinţa poporului. Acum, nu se pune problema de a rămâne ancoraţi în trecut. Dar trebuie să ne asigurăm că trecutul nu este îngropat. Acesta este singurul drum înainte, aşa procedează marile naţiuni, nu îngroapă adevărul, ci îl admit", a adăugat președintele Joe Biden.

