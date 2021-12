Un american şi-a incendiat casa din greşeală. El încerca să scape de mai mulţi şerpi

Proprietatea de aproape 3000 de metri pătraţi din Dickerson, Maryland, a ars ca o torţă după ce proprietarul a încercat să scape singur de mai mulţi şerpi. Acesta s-a folosit de cărbuni încinşi pentru a îndepărta cu fum şerpii, dar s-a apropiat prea mult de materiale combustibile. Acestea s-au aprins, iar incendiul nu a mai putut fi stăpânit.

Şeful serviciului de pompieri din oraşul american a recomandat ca, pe viitor, să se apeleze la servicii specializate pentru îndepărtarea unor animale periculoase de pe proprietate, pentru a se evita astfel de situaţii.

Un bărbat din India s-a răzbunat pe un ȘARPE veninos mușcându-l, după ce acesta îl atacase

Un bărbat din India a fost mușcat de un șarpe veninos. În semn de răzbunare, individul a muşcat şi el reptila, iar aceasta a murit, scrie The Independent.

Kishore Badra, din satul Gambharipatia din districtul Jajpur, în estul statului indian Odisha, se întorcea acasă de la muncă, atunci când un şarpe l-a muşcat de picior. În loc să fugă imediat la medic sau să sune la ambulanță, bărbatul a decis să se „răzbune” şi a prins şarpele, după care l-a muşcat în mod repetat, până l-a omorât.

„Ceva m-a muşcat de picior în timp ce mă întorceam acasă, pe jos. Mi-am aprins lanterna şi am descoperit că era un şarpe krait veninos”, a declarat bărbatul pentru agenţia de presă Press Trust of India.

„Pentru a mă răzbuna, am luat şarpele în mâini şi l-am muşcat în mod repetat, omorând vipera pe loc. Chiar dacă am mușcat un krait otrăvitor, nu am avut nicio problemă. M-am dus la un vraci localnic, care locuiește în apropierea satului, și m-am vindecat.”, a mai povestit bărbatul.

Precizăm că India înregistrează cel mai mare număr de decese legate de mușcăturile de șarpe din lume, cu o medie de 58.000 pe an. Krait este un șarpe veninos, lung de trei metri, găsit în sudul și sud-estul Asiei. Se crede că este mai activ pe timpul nopții. Mușcăturile de șarpe sunt de obicei periculoase și pot provoca moartea persoanei atacate de reptilă.