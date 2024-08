Ucrainenii au atacat teritoriul Federației Ruse. Imaginile zilei cu bătăliile din regiunea Kursk / video

Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au efectuat o serie de raiduri transfrontaliere în regiunea Kursk pe 6 august. Ministerul rus al Apărării (MOD) și Serviciul Federal de Securitate (FSB) au susținut pe 6 august că trupele ruse de frontieră și personalul FSB au respins mai multe raiduri ale Forțelor ucrainene echipate cu tancuri și vehicule blindate împotriva pozițiilor rusești de lângă Nikolayevo-Darino și Oleshnya, regiunea Kursk (la nord-vest de orașul Sumy și de-a lungul graniței internaționale Rusia-Ucraina), informează Institutul pentru Studiul Războiului.

Imaginile geolocalizate publicate pe 6 august arată vehicule blindate avariate și abandonate la aproximativ șapte kilometri nord de graniță la vest de Lyubimovka, regiunea Kursk; Surse ruse au susținut că filmările arată vehicule ucrainene, dar ISW nu poate confirma dacă aceste vehicule blindate sunt rusești, ucrainene sau ale ambilor beligeranți.

Milbloggeri ruși au susținut că forțele ucrainene au atacat din două direcții: de la punctul de control Sudzha (la granița nord-est a orașului Sumy de-a lungul autostrăzilor H-07/R-200) în direcția Sudzha și Oleshnya; și de la Novehke, regiunea Sumy (la nord-est de punctul de control Sudzha și orașul Sumy) spre Nikolayevo-Darino, regiunea Kursk.

Ministerul Apărării din Rusia a susținut că forțele ruse au răspuns și la presupusele raiduri ucrainene, iar o sursă din interior rusă a susținut că elementele din grupul cecen „Akhmat” Spetsnaz au răspuns și ele la raiduri, dar ISW nu poate verifica aceste afirmații. De asemenea, instituția a susținut că forțele ruse au distrus 16 vehicule blindate ucrainene în timpul presupuselor raiduri și că forțele ruse au efectuat lovituri de răspuns împotriva pozițiilor ucrainene din regiunea Sumi.

Milbloggeri ruși au postat imagini care pretind că arată consecințele presupuselor raiduri ucrainene, deși majoritatea pagubelor prezentate în filmare par să fie rezultatul bombardamentelor ucrainene de rutină și nu indică faptul că a existat activitate la sol în zonă.

Guvernatorul interimar al Oblastului Kursk, Alexei Smirnov, și câțiva bloggeri ruși au avertizat că luptele sunt în desfășurare în zonele de frontieră ale raioanelor Sudzhansky și Korenevsky din Oblastul Kursk, contrar raportărilor Ministerului Rusiei și FSB.[

Milbloggeri ruși au respins în mare parte raidurile ucrainene în Oblastul Kursk, iar oficialii ucraineni nu au comentat încă atacurile. Surse ruse au susținut că în raiduri au fost implicați personalul militar ucrainean și membri ai Corpului Voluntarilor Rusi (RDK), ruși pro-ucraineni, dar ISW nu a putut confirma aceste afirmații.

Postul ucrainean New Voice of Ukraine a raportat că o sursă din cadrul Direcției Principale de Informații Militare a Ucrainei (GUR) a declarat că forțele RDK „cu siguranță nu au fost implicate” în raiduri, dar a refuzat să comenteze despre presupusele raiduri.

Reprezentanții Legiunii pentru Libertatea Rusiei (LSR) pro-ucraineană din întreaga Rusie au refuzat să comenteze, de asemenea, raidurile. Milbloggeri ruși au respins în mare parte presupusele raiduri ca fiind „nereușite”. Mai mulți milbloggeri ruși au avertizat că ar putea exista raiduri suplimentare în zilele următoare și că forțele ucrainene ar putea încerca să deturneze efectivele ruse de pe linia frontului.

The Russian MoD and several Russian telegram channels say that Ukraine has conducted an advance into Kursk oblast today, including with elements from Ukraine's 22nd Mechanized Brigade and possibly Strykers from the 82nd Air Assault Brigade.https://t.co/BSvE2lTyQL… pic.twitter.com/ICvjMMOJlU — Rob Lee (@RALee85) August 6, 2024

????????????????⚡️-



Ukrainian Humvees with the tactical sign "Triangle" near the border with Kursk Oblast.



It was reported that the Ukrainian forces attempted to break through with small forces towards the border villages of Kurilovka and Goncharovka. pic.twitter.com/twU5cB9azM — Millitary Nerd (@MilitaryNerdd) August 6, 2024

For crying vatniks, who said it’s all fake…



Here. Kursk region for you. https://t.co/i3uMNFXkUl pic.twitter.com/3L9hGdIEXF — Maria Drutska ???????? (@maria_drutska) August 6, 2024

