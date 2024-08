Ucraina ar fi distrus al treilea și ultimul pod peste râul Seym din regiunea Kursk / foto în articol

Potrivit bloggerilor militari ruși, Armata Ucraineană pare să fi distrus al treilea și ultimul pod peste râul Seym, lângă Karyzh. Acest lucru lasă forțele rusești care rămân la sud de râu fără o rută de aprovizionare.

De asemenea, potrivit NEXTA, depozitul de petrol din Proletarsk, regiunea Rostov, care a fost atacat sâmbătă dimineață, continuă să ardă.

Fumul încă poate fi văzut de la câțiva kilometri distanță. Din cauza fumului produs de arderea produselor petroliere, autoritățile au cerut locuitorilor orașului să-și limiteze activitățile în aer liber.

Anterior, alte două poduri strategice peste râul Seym din regiunea Kursk din Rusia a fost aruncate în aer pentru a limita capacitatea de aprovizionare a unui grup rus care se opune avansului ucrainean, a declarat comandantul ucrainean Mykola Oleshchuk.

El a postat un videoclip cu distrugerea celui de-al doilea pod.

Într-un mesaj pe Telegram, el a mai scris: "Direcția Kursk. Minus încă un pod! Aviația forțelor aeriene ucrainene continuă să priveze inamicul de capabilități logistice cu lovituri aeriene de precizie, ceea ce afectează în mod semnificativ cursul ostilităților".

În zonă au existat trei poduri prin care Rusia își aproviziona forțele, toate fiind acum fie distruse, fie grav avariate.

Volodimir Zelenski a spus aseară că operațiunea din regiunea Kursk are ca scop crearea unei zone tampon pentru a preveni alte atacuri ale Moscovei peste graniță. Este pentru prima dată când Zelenski a declarat clar scopul operațiunii, care a fost lansată pe 6 august.

