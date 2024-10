Tudorel Toader, observații-cheie după ce CCR a publicat motivarea deciziei în cazul Dianei Șoșoacă

Curtea Constituțională a României a publicat, luni seara, motivarea deciziei cu privire la admiterea contestațiilor formulate de doamna Amalia Bellantoni și domnul Mihai Gheorghe Ursa şi anularea Deciziei Biroului Electoral Central nr.18/D din 3 octombrie 2024 privind înregistrarea candidaturii și a semnului electoral ale doamnei Diana Iovanovici-Șoșoacă la alegerile pentru Președintele României din anul 2024.

Într-o intervenție prin videoconferință la Antena 3 CNN, la emisiunea Sinteza Zilei, Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și judecător CCR, a făcut câteva observații-cheie privitoare la motivarea deciziei.

„Observ un fel de neutralitate pe care președintele Curții Constituționale a înțeles să o asigure, în sensul că a desemnat ca judecător-raportor un judecător propus de către UDMR, iar magistrat-asistent pe cineva care vine din aceeași arie. Pe Károly Benke (n.r. prim-magistrat asistent) îl cunosc bine, am lucrat cu el direct și îi cunosc stilul.

O altă observație pe care vreau să o fac este aceea că regăsesc foarte multe din considerentele deciziilor precedente pe care Curtea Constituțională le-a pronunțat cu privire la președintele României. A fost o vreme mai tensionată, în care s-a scris textual că „președintele are rolul de șef al statului“. Or, Constituția noastră nu are șef de stat! (n.r. Acum) scrie în decizie faptul că președintele trebuie să asigure reprezentarea externă a României în acord cu tratatele de aderare, cu obligațiile externe și că președintele trebuie să realizeze obligațiile asumate în actele internaționale“, a spus fostul judecător CCR.

Stă în picioare motivarea deciziei Curții Constituționale? Ce spune Tudorel Toader

Tudore Toader a precizat că inclusiv el a vorbit despre „posibila motivare, făcând referiri la Articolul 16, la Articolul 27 din Legea 370, cu acele condiții de legalitate. De asemenea, Articolul 40, Aliniatul 3, pe care l-am văzut în decizie, spune ceea ce partidele nu au voie să facă, pentru că ar fi neconstituțional dacă ar promova ceva care să afecteze independența, unitatea, suveranitatea statului român“.

„În contrapondere a fost Articolul 80 din Constituția României, care arată ce obligații are președintele României, de a reprezenta România pe plan extern, de a îndeplini funcția de mediator, de a asigura independența, unitatea, securitatea și suveranitatea statului român, de a nu aduce atingere valorilor statului de drept și fundamentelor constituționale.

Vedem că CCR-ul cam aici motivează, pentru că ea nu se abate de la conținutul contestației sesizării, ceea ce înseamnă că în cele două contestații avem pe de o parte motive de nelegalitate, precum Articolul 27 din Legea 370/2004 privind alegerea președintelui, iar pe de altă parte motive de neconstituționalitate. Autorii contestațiilor au invocat acele motive și Curtea a răspuns raportându-se în oglindă la cele sesizate.“, a spus Tudore Toader.

Fostul ministrul al Justiției a dat asigurări că motivarea deciziei cu privire la candidatura Dianei Șoșoacă stă în picioare, „pentru că tot în Constituție se spune că demnitățile publice se ocupă în condițiile legii, iar condițiile legii sunt cele la care m-am referit și pe care Curtea Constituțională le-a enumerat în motivare“.

„Mai mult, Curtea Constituțională face și un reproș BEC-ului, că nu trebuia să dea drumul la candidatură dacă a văzut că nu sunt îndeplinite condițiile de legalitate. La rândul ei, Curtea examinează condițiile de constituționalitate“, a mai precizat, la Antena 3 CNN, Tudore Toader, fost ministru al justiției și judecător la Curtea Constituțională a României.

