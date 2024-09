Trump promite că va rezolva rapid războiul din Ucraina, la întâlnirea cu Zelenski / video

Candidatul republican la funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, i-a promis lui Volodimir Zelenski că va pune capăt rapid războiului din Ucraina dacă va câștiga un al doilea mandat de președinte. El s-a întâlnit la New York, vineri, cu președintele Ucrainei, potrivit AFP.

„Este păcat, dar acesta este un război care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată și îl vom rezolva”, a declarat candidatul republican la Casa Albă, la Trump Tower

„Este un puzzle complicat… Prea mulți oameni morți. Prea multe orașe frumoase”, a adăugat Donald Trump.

El a adăugat că are o „relație foarte bună” cu Volodimir Zelenski, după care a zis: „De asemenea, am o relație foarte bună cu președintele Putin”.

Aflat lângă Trump, Zelenski a răspuns imediat la comentariile lui Trump despre relația sa pozitivă cu Putin și a spus că speră ca el și Trump să aibă o relație mai bună decât cea dintre Putin și Trump.

Donald Trump meets Zelensky in New York.



"We're gonna have a good meeting." pic.twitter.com/uSUQt8HJST