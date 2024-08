Trucul viral periculos cu făina, de la fostul ”soldat din Vietman”: Urlam de durere. ”Beneficiile miraculoase” te expun la riscuri majore

“Bine de știut! Odată, când am fiert porumb, am încercat să verific cu o furculiță dacă boabele sunt deja fierte, dar mâna mi-a alunecat în apa clocotită. Încă urlam de durere, când a apărut în ușă un prieten, fost soldat în Vietnam. M-a întrebat unde țin făina. După ce i-am dat, mi-a băgat complet mâna în făină și mi-a spus să o țin acolo timp de zece minute. Ne-a povestit că, în Vietnam, unui bărbat i s-au aprins hainele și, în panica creată, cineva a vărsat pe el conținutul unui sac de făină. Făina nu numai că a stins flăcările, dar pe pielea victimei nu a apărut nici măcar o bășicuță. După zece minute, cănd mi-am scos mâna din făină, nu numai că nu am avut pe piele nici o bășică, dar ea nici măcar nu s-a înroșit. De atunci, în permanență, țin în frigider o pungă de făină, ea fiind mai eficientă rece, decât la temperatura camerei. Odată mi-am ars limba, am acoperit-o cu făină, iar după zece minute nu am mai simțit nicio durere. Deci dacă te arzi, să nu pui arsura sub jetul de apă al robinetului, ci folosește punga cu făină! Este mult mai eficientă! MEREU POATE FI CINEVA CARE SĂ AIBĂ NEVOIE DE ACEST MESAJ. TRANSMITE-L ȘI ALTORA !!!!”(Text preluat)” este mesajul copiat și distribuit masiv în aceste zile pe Facebook.

El a mai circulat și-n 2022 pe rețeaua socială, fiind găsit pentru prima dată în 2014, pe ceea ce pare a fi un blog. De atunci, au tot apărut persoane care au preluat și înmagazinat ideea, povestind-o ca și când ar fi fost din experiență proprie. Unii au zis că au găsit-o într-o carte, alții, în presă, susțin că ”toate gospodinele știu acest truc”.

Ce scrie ChatGPT:

Făina nu este un tratament adecvat pentru arsuri și nu este recomandată utilizarea acesteia pentru a trata arsurile de orice tip. De fapt, aplicarea făinii pe o arsură poate duce la complicații, cum ar fi infecții, deoarece făina nu este sterilă și poate introduce bacterii în zona afectată.

Recomandări pentru tratarea arsurilor:

Răcirea imediată: Pentru arsurile minore, primul pas este să răcești zona afectată sub apă rece (nu foarte rece) timp de 10-20 de minute. Acest lucru ajută la reducerea temperaturii pielii și la prevenirea deteriorării ulterioare.

Curățarea: Spală ușor zona cu apă și săpun pentru a preveni infecțiile.

Acoperirea: Aplică un bandaj steril sau o compresă curată pe zona afectată. Acest lucru ajută la protejarea pielii și la prevenirea infecțiilor.

Evitarea remediilor populare: Evită aplicarea de substanțe neadecvate (făină, unt, pastă de dinți etc.), deoarece acestea pot agrava situația.

Căutarea ajutorului medical: Dacă arsurile sunt severe, apar bășici mari sau arsurile sunt pe o suprafață extinsă a corpului, trebuie să consulți de urgență un medic.

Arsurile sunt condiții medicale care necesită îngrijire adecvată, iar utilizarea de remedii nepotrivite poate agrava situația. Cel mai bine este să urmezi sfaturile medicale și să tratezi arsurile cu măsuri adecvate.

