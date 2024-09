Trucul spaniolilor pentru a scăpa de facturile uriașe la gaz și electricitate. Sâmburii de măsline, folosiți drept combustibil

Fermierul David Jimenez Zamora s-a îngrozit atunci când prețurile la gaz și electricitate din Spania au crescut odată cu criza energetică. Totuși, bărbatul a continuat să încălzească piscina acoperită din ferma din secolul al XVIII-lea pe care o închiriază turiștilor și apa fierbinte pentru dușuri, fără a primi facturile exorbitante pe care le primeau ceilalți spanioli. Secretul lui? Sâmburii de măsline.



„Folosim sâmburi de măslini din copacii noștri pentru a încălzi piscina, sistemul de încălzire prin pardoseală și pentru a obține apă caldă. Acesta este folosit în mod normal din septembrie încolo”, a spus bărbatul de 48 de ani, ptorivit Reuters.



Sâmburii de măsline alimentează și mașinile care produc renumitul ulei de măsline „aur lichid” din Spania la două fabrici mari din țară. Panourile solare acoperă restul necesarului de energie.

Utilizarea sâmburilor de măsline ca biomasă





Utilizarea sâmburilor de măsline pentru alimentarea cazanelor în case și întreprinderi mici, mori și chiar pentru zboruri, arată rolul pe care industria și vastul sector agricol al țării îl pot juca în a ajuta la decarbonizarea sectoarelor greu de electrificat, precum ar fi aviația.



Utilizarea sâmburilor ca biomasă nu este nouă în țările producătoare de măsline precum Spania și Italia. Cu toate acestea, șocul energetic ca urmare a invaziei Ucrainei de către Rusia, impulsul Europei spre decarbonizare și luptele industriei uleiului de măsline din ultimii ani cu prețurile fluctuante au stârnit un nou interes pentru obținerea valorii maxime a recoltei, au declarat fermierii și grupurile industriale.



Industria uleiului de măsline din Spania este, de asemenea, un aliat natural pentru companii precum Repsol și Cepsa, care investesc masiv pentru a crește capacitatea de a transforma deșeurile organice în biocombustibili.

Leadership global







Spania este cel mai mare producător mondial de ulei de măsline, reprezentând până la jumătate din producția globală din ultimii ani. Până în anul 2019, timp de zece ani, țara a reprezentat în medie peste jumătate din stocul european de sâmburi de măsline, estimează asociația spaniolă de biomasă Avebiom.



Un produs secundar al producției de ulei de măsline, sâmburii reprezintă între 8 și 10% dintr-o tonă de măsline procesate. În medie, Spania produce în jur de 400.000 de tone de sâmburi de măsline pe an, a spus Pablo Rodero de la Avebiom.



Aproximativ o treime din aceasta este rafinată pentru a reduce conținutul de umiditate și a obține un produs curat, care poate alimenta cazanele casnice, aducând cele mai mari prețuri - până la de două ori mai mult decât biomasa nerafinată, potrivit Rodero. Restul este folosit pentru producerea de energie termică pentru a alimenta morile tradiționale și cazanele industriale, potrivit asociației.

Recolta de măslini din Spania, devastată de temperaturile ridicate





Din ce în ce mai multe mori și companii rafinează sâmburii pentru vânzarea utilizatorilor casnici, a spus Rodero. La sfârșitul anului trecut, Spania avea 31 de firme care rafinau și produceau sâmburi de măsline sub formă de biomasă, față de 25 în 2020. Multe dintre ele, precum Pelaez Renovables, sunt în Andaluzia. În fiecare an, rafinează până la 25.000 de tone de sâmburi pentru vânzare către clienții casnici și industriali, cu o valoare adăugată între 60-80 de euro pe tonă, a declarat Jose Pelaez. Ultimii doi ani au fost grei, a adăugat el.



Temperaturile arzătoare au devastat recolta de măslini din Spania. Cu mai puțini sâmburi pe piață, prețurile au crescut, schimbând ani de stabilitate și ducând la o scădere cu 40% a cererii, a spus Pelaez.



Anul trecut, consumatorii au fost nevoiți să plătească până la 400 de euro pe tonă, sau aproximativ 8 euro cenți pe kilowatt-oră (kWh), pentru sâmburii de măsline, inclusiv transport și taxe, mai mult decât dublu față de prețul din 2021, potrivit datelor Avebiom. Sâmburii au rămas totuși mai ieftini decât motorina și tariful la gaz reglementat de guvern, dar mai scumpi decât paleții de lemn. În al doilea trimestru al acestui an, prețurile au scăzut la 300 de euro pe tonă, o scădere care ar putea duce la vânzări mai mari.



„M-aș bucura de o creștere de 5-10% pe an”, a spus Pelaez.



Biomasa și biocombustibilii ar trebui să joace un rol limitat în mixul energetic atunci când electrificarea nu este o opțiune, au spus Sara Pizzinato și Helena Moreno de la Greenpeace Spania, deoarece arderea biomasei are impact asupra mediului.



„Sectorul atrage firme de capital privat dornice să industrializeze producția, făcând-o nesustenabilă”, a spus Moreno.

Combustibil pentru avioane





Compania petrolieră Cepsa a folosit sâmburii și alte deșeuri din industria măslinelor în anul 2022 pentru a produce combustibil pentru aviație durabil (SAF) care a alimentat peste 200 de zboruri de pe aeroportul din Sevilla din Andaluzia.



Companiile mari s-au concentrat pe deșeuri mai ieftine pentru a deveni biocombustibili, cum ar fi uleiul de gătit uzat, au spus Rodero și alte surse din industrie. Sâmburii și alte deșeuri organice sunt totuși o sursă de venit din ce în ce mai importantă pentru mori, a declarat Macarena Sanchez, directorul Almazaras Federadas de Espana, care reprezintă peste 200 de mori, reprezentând până la o treime din veniturile acestora.



Aceasta marchează o schimbare drastică pentru o industrie care în trecut nu știa ce să facă cu deșeurile sale, a spus Rodero.



„Acum totul este folosit. Nimic nu se irosește”, a spus el.

