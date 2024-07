Transport cu elicopterul în 15 minute din Cluj către Electric Castle. Cât costă o cursă dus-întors

Anul acesta s-a lansat opțiunea de a ajunge la Castelul din Bonțida cu elicopterul, într-o călătorie de doar 15 minute din Cluj-Napoca. Este vorba despre un elicopter de mici dimensiuni, cu 4 locuri, care pleacă din Cluj-Napoca și aterizează în apropierea festivalului. Zborurile sunt operate cu un elicopter Robinson R-44 iar cursa dintre Cluj-Napoca și Bonțida durează doar 15 minute.

„Organizatorii festivalului au facilitat această posibilitate de aterizare a elicopterului, de care aveam nevoie din cauza programului foarte strâns pe care îl am. Am discutat cu prieteni și cunoscuți care s-au arătat interesați de o astfel de călătorie, iar pe urmă m-am gândit să încerc să facilitez transportul și altor participanți pe această cale, să se bucure și alții. Am văzut astfel de zboruri și în alte locuri, de exemplu la Saint-Tropez, și m-am gândit că nu este niciun motiv pentru care să nu putem face și noi zboruri Cluj-Bonțida. Astăzi vom transporta primii festivalieri la Bonțida. Călătoria durează 15 minute, cu plecare de pe heliportul de la Wonderland Cluj”, a declarat Andrada Ona, inițiatoarea serviciului de transport pe calea aerului, pentru cluj24.ro.

Programul de zbor și tarife

Transportul cu elicopterul de la Cluj-Napoca către Electric Castle și retur nu durează mai mult de un sfert de oră și costă 150 euro dus-întors. Acesta este disponibil de joi până duminică, între orele 14:00 și 03:00.

Elicopterul, care are capacitatea de a transporta trei pasageri simultan, decolează imediat cum se ocupă toate locurile. După fiecare cursă, se poate întoarce în aproximativ 30 de minute pentru a prelua următorii pasageri. În plus, elicopterul aterizează la doar 5 minute de scena festivalului. Pentru a utiliza acest serviciu, pasagerii trebuie să prezinte brățara de acces la Electric Castle.

