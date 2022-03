Tony Blair, fost premier al Marii Britanii: Să presupunem că Putin foloseşte arme chimice. E în regulă să îi spunem că nu vom interveni militar, indiferent ce face?

"În urmă cu mai bine de două decenii, l-am cunoscut pe Vladimir Putin în St. Petersburg. Atunci era un lider orientat spre vest, un lider care voia să reformeze Rusia. S-a transformat într-un autocrat, a acumulat avere personală şi putere nemărginită. Acum, mă tem, vedem a treia încarnare a lui Putin, una detaşată de realitate", a scris Tony Blair pentru Daily Mail.

"Comparaţiile cu al Doilea Război Mondial sunt uşoare, dar diferenţele contează"

"Am vizitat Ucraina cel puţin o dată pe an din 2007 încoace, iar Institutul pentru Schimbări Globale, pe care l-am fondat, are un proiect de durată acolo. Cei care îi cunosc pe ucraineni, mai ales pe tineri, ştiu că ideea de a accepta traiul sub bocancul lui Putin este o absurditate. Au spus de la început că vor lupta până la ultima picătură de sânge şi au vorbit serios. Aşadar, în ce măsură sunt acţiunile lui Putin raţionale? Există ceva clar în ceea ce pare nebunie? A pornit războiul pentru a obţine concesii de la Ucraina sau chiar crede că poate conduce o naţiune de 45 de milioane de oameni împotriva voinţei lor?

Comparaţiile cu Al Doilea Război Mondial sunt uşor de făcut, dar diferenţele sunt cele care contează! Hitler a condus o mişcare fascistă. Războiul lui Putin este misiunea unui singur om. Marea Britanie şi SUA s-au unit pentru a-l distruge pe Hitler. Nu am făcut acelaşi lucru în ceea ce îl priveşte pe Putin. Lupta este dusă de ucraineni, care i-au stricat planurile unei invazii rapide. Însă dacă armata rusă şi-ar folosi toată forţa, este probabil ca ucrainenii să fie zdrobiţi", a mai precizat acesta.

Ce trebuie să facă Vestul

"Occidentalii au nevoie de o strategie pe două axe: trebuie să mărească presiunea asupra Rusiei, însă în acelaşi timp trebuie să caute calea negocierii. E nevoie de excluderea completă a Rusiei din comunitatea financiară internaţională, de eliminarea dependenţei faţă de gazul şi petrolul rusesc, de impunerea unor taxe uriaşe pe exporturile Rusiei.

Trebuie, simultan, crescută suplimentarea cu armament a Ucrainei. Accept faptul că nu va fi o implicare militară directă a NATO, dar trebuie să ţinem cont că el profită de asta. Profită de dorinţa NATO de a nu escalada tensiunile ca monedă de negociere.

Să presupunem că va folosi arme chimice sau o armă nucleară, sau că va încerca să distrugă Kievul aşa cum a făcut cu Alep, în Siria, fără să ţină cont de pierderile civile. E ok să îi spunem că, indiferent ce va face, nu vom răspunde militar?

A doua axă, cum spuneam, e negocierea. Vor fi unii care vor spune, pe bună dreptate, că Putin nu merită decât înfrângerea totală. Dar povara luptei e dusă de Ucraina, nu de noi. Următoarele două săptămâni sunt cruciale, şi sunt posibil ultima şansă de a ajunge la o înţelegere înainte ca asaltul asupra Kievului să devină mult mai rău", a concluzionat Tony Blair.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.