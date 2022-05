Declarații șocante la televiziunea de stat rusă: Invadarea Ucrainei este „departe de obiectivul nostru principal”

Vladimir Solovyov le-a spus telespectatorilor că a existat un „flux fără sfârșit de oameni” care au participat la sărbătorile Zilei Victoriei din 9 mai care marchează efortul de război sovietic, inclusiv „12 milioane sau mai mult în toată țara”, potrivit Newsweek.

„A fost un astfel de mandat pentru comandantul suprem”, a spus el la Rusia1, deținută de stat, care este un mijloc cheie care promovează mesajele Kremlinului despre război.

„A fost o expresie atât de neechivocă a poziției poporului, încât mizeria nazistă, oriunde își ridică capul, trebuie zdrobită”, a adăugat Solovyov, referindu-se la justificarea repetată a Rusiei pentru invadarea Ucrainei pentru a „denazifica” vecinul său, care este respins la nivel global.

Gazda emisiunii Vecher a sugerat că sărbătorile de 9 mai au fost o mărturie a ceea ce rușii erau pregătiți să îndure de dragul războiului lui Putin.

Interesting from Vladimir Solovyov tonight:



He says the huge Victory Day turnout was "such a mandate" for Putin that he can count on Russians' full support if he shifts the "special military operation" up to a "turbo military operation"



"The people are ready!"

(with subtitles) pic.twitter.com/vmbnJdnaOi