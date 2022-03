Teatrul Național ”Radu Stanca” din Sibiu, cu proiectul People Power Partnership, prezent la două evenimente europene

„Impactul restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19 asupra activităților educaționale, culturale, de tineret și sportive ale copiilor și tinerilor din UE. Impresii și propuneri de acțiune bazate pe sondaje și experiențe ale proiectului People Power Partnership cu tineri din 11 țări europene” a fost tema unei prezentări susținute de Matthias Rettner, reprezentantul Aktionstheater Pan.OPTIKUM din Freiburg, lider de proiect în cadrul PPP.

Echipa PPP a realizat inclusiv cercetări și sondaje proprii în rândul participanților la proiect, care au indicat faptul că mulți tineri s-au confruntat cu sentimente de frustrare, descurajare și apatie, au experimentat depresie, anxietate, au avut senzația unor oportunități ratate în viață și educație, dar și neîncredere în factorii de decizie politică.

Pentru a contracara aceste efecte negative provocate de pandemie, People Power Partnership susține nevoia promovării unor întâlniri directe între tineri, dezvoltarea unor oportunități de schimburi de experiență între aceștia, promovarea burselor pentru tinerii din țări cu un PIB scăzut, facilitarea accesului la aplicațiile pentru schimburile internaționale și pentru lucrătorii independenți individuali, îmbunătățirea și extinderea programului Erasmus+, îmbunătățirea promovării programelor UE pentru a ajunge la grupul țintă – tinerii.

Chiar și în timpul pandemiei, în proiectul PPP, toate audițiile, atelierele și spectacolele susținute mai ales în aer liber, inclusiv în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, ediția din 2021, au avut loc fizic, fapt care a fost apreciat de tineri.

Participație prin creativitate: cum modelează tinerii viitorul Europei prin participarea culturală

Evenimentul cu tema „Participație prin creativitate: cum modelează tinerii viitorul Europei prin participarea culturală”, va avea loc joi, 31 martie 2022, de la ora 18:00, la Reprezentanța landului federal Baden-Württemberg la Uniunea Europeană, în Bruxelles.

Prin intermediul PPP, Freiburg Aktionstheater PAN.OPTIKUM, alături de partenerii din proiect, reunește tineri din 11 țări europene într-un proiect cultural participativ. Tinerii reușesc, astfel, să creeze și să determine evoluția propriului viitor, inclusiv pe cel al Europei. Organizatorii evenimentului declară că „Artele spectacolului oferă un spațiu în care tinerii cu viziuni diferite se întâlnesc și intră în dialog pe tema provocărilor personale și sociale. Ei sunt încurajați să participe activ și creativ la modelarea felului în care trăim împreună. În căutarea răspunsurilor la aceste provocări, arta poate juca un rol important, deoarece dă naștere unui nou spațiu și unor noi viziuni cu mai multe perspective. Accentul se va pune pe întrebări fundamentale precum: Ce valori avem? Cum poate fi facilitată înțelegerea reciprocă într-o societate diversă? Cât de rezistentă este democrația noastră, la ce provocări poate rezista, cine o subminează? Care este baza toleranței în Europa?”.

Toate aceste teme vor fi discutate cu reprezentanți ai instituțiilor europene, politicieni de stat din Baden-Württemberg și reprezentanți ai scenei culturale.

Ultima producție de mici dimensiuni din proiectul PPP a avut premiera în Marea Britanie, în 19 martie 2022, în cadrul Grimsby Creates Noise Festival, după ce calendarul evenimentului fusese amânat din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Spectacolul a putut fi urmărit live pe Facebook, pe pagina People Power Partnership - Magna Vitae, iar link-ul este încă activ. În cadrul acestui spectacol a fost implicat și un tânăr dansator din Sibiu, Florian Gavarici, care este parte din grupul de opt dansatori reprezentanți ai TNRS în cadrul proiectului. El a fost implicat și în spectacolul Mirror Images în cadrul FITS 2021, dar și în producția de mici dimensiuni din Lisabona, prezentată în cadrul Festivalului Felizmente Ha Lugar. Participarea lui la rezidența din perioada 7-18 martie a fost posibilă cu ajutorul partenerilor care au găzduit spectacolul, dar și prin susținerea liderilor de proiect.

Partenerii proiectului din Marea Britanie, Fundația Magna Vitae, au făcut toate demersurile pentru a continua participarea în PPP chiar și după Brexit, demonstrând alături de liderii de proiect, Aktionstheater PanOptikum, că arta și cultura nu au granițe.

People Power Partnership, proiect de teatru participativ

„People Power Partnership” este un proiect de teatru participativ, destinat spațiului public, care facilitează întâlniri reale și durabile între tineri, într-un context artistic. Pe parcursul proiectului, 104 tineri (cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani), provenind din orașele partenere, dezvoltă 13 producții independente, dar și un spectacol final, de mari dimensiuni, ce va fi prezentat în turneu prin cele 13 orașe partenere, în cadrul unor festivaluri internaționale de prestigiu. „People Power Partnership” se va derula până pe 14 octombrie 2024. În prima fază a proiectului, în fiecare dintre cele 13 orașe-gazdă stabilite de comun acord între parteneri, s-au reunit și au lucrat împreună timp de două săptămâni câte două grupuri alcătuite din opt participanți fiecare, provenind din orașe diferite și care au fost selectați, în prealabil, în urma participării la un atelier. Producțiile rezultate au fost prezentate într-un spațiu public, constituind parte integrantă a unui festival de artele spectacolului. Textele ce au stat la baza acestor spectacole au abordat teme sociale relevante și de actualitate. Prin intermediul acestui proces, tinerii participanți devin ei înșiși autori, contribuind la conceperea spectacolului prin propunerea unor subiecte inspirate din viața lor de zi cu zi: provocările societății în care trăiesc, globalizarea, amenințările pentru mediul înconjurător etc. O formă de exprimare apreciată de tânăra generație, hip-hop-ul, ca tip de cultură urbană, servește atât ca generator de mișcare fizică, cât și ca suport muzical. Întregul demers este susținut de către o echipă de creație.



În a doua etapă a proiectului, participanții contribuie la realizarea producției principale, în grupuri de opt persoane din câte patru orașe partenere, care se bazează pe primele 13 producții realizate în prima etapă. După premiera mondială din Freiburg, producția finală va fi prezentată în cadrul festivalurilor asociate, în diferite componențe ale grupurilor. Pe toată durata desfășurării proiectului, partenerii susțin schimburile culturale dintre participanți prin perioade de activitate intensă și evaluare sistematică a strategiilor concrete de dezvoltare a publicului, demers gestionat de către Universitatea de Științele Educației din Freiburg, prin evaluare de specialitate și publicare a rezultatelor obținute.

Partenerii proiectului sunt: Aktionstheatre PAN.OPTIKUM, Freiburg (DEU); Teaterforeningen for Helsingør Kommune // PASSAGE Festival (DNK); “Radu Stanca” National Theatre in Sibiu // FITS (ROU); Varazdin Tourist Board (HRV); Menu Fabrikas in Vilnius & Alytaus miesto teatras in Alytus (LTU); Foundation INITIUM, Riga (LVA); Bitò Produccions in Girona // Temporada Alta (ESP); Município de Loulé (PRT); Camara Municipal de Lisboa, (PRT); Magna Vitae, Lincolnshire (UK); SE.S.TA - Centre for Choreographic Development, Prague (CZE); Fondazione Via Maestra in Venaria (ITA); University of Education Freiburg (DEU).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News