”Te întrebi dacă așa ar trebui să fie”. Bruynseels vine cu modelul adăposturilor de câini din SUA, în Sectorul 1: Într-adevăr, te impresionează

Ramona Ioana Bruynseels, candidatul Alianței pentru Unirea Românilor la Primăria Sectorului 1, a vorbit despre un proiect privind adăposturile de câini, dar mai ales darea acestora spre adopție după modelul american, pe care spune că poate fi un ”model” de normalitate.

”Am vizitat recent adăpostul de câini de pe Odăi. Și pe lângă faptul că am fost foarte impresionată în momentul în care am ajuns acolo și am pătruns în interiorul adăpostului, a fost pentru prima dată când am ajuns acolo, și am rămas într-adevăr impresionată de tristețea acelui loc.

Adică lătratul câinilor, în momentul în care ajungi acolo, într-adevăr te bulversează. A fost pentru prima dată când am avut o astfel de experiență. Recunosc, am trăit și în Statele Unite, am trăit și în Africa de Sud, dar nu, nu am avut ocazia să vizitez, efectiv, un adăpost de câini.

A fost trist să îi văd, deși ei sunt îngrijiți de oameni buni. Chiar am vorbit cu câțiva dintre ei, și de doamna doctor de acolo, veterinar. Sunt îngrijiți bine, însă, totuși când îi vezi închiși acolo, în acele cuști, care încă nu au canalizarea perfect funcțională, îi vezi mai mulți, 4-5, de diverse mărimi, de diverse rase, te întrebi dacă așa ar trebui să fie”, a declarat Ramona Ioana Bruynseels, candidatul la Primăria Sectorului 1, în cadrul emisiunii electorale DC Anima de la DC News Tv și DC News.

Ramona Ioana Bruynseels, comparația cu SUA: Nu avem atât de dezvoltată cultura voluntariatului

”Ulterior am încercat să studiez și eu în Statele Unite și cum sunt acolo. Pentru că normal, te duci către un model la care zici: Hai măcar să știu către ce tind. Să știu care este vârful. Și am observat cum sunt ținuți acolo câinii și ce li se oferă lor în Statele Unite. Nu în toate statele, pentru că știți că la ei diferă politicile, dar dacă este să ne referim la unele care chiar respectă animalul și omul sfințește locul, că știți că de fapt oamenii fac diferența, ce simt ei și crezul lor.

Vezi câini care sunt, poate, maximum doi, tocmai pentru a socializa, într-o cușcă, dar în condiții care într-adevăr te impresionează. Foarte multă curățenie. Și ce este cel mai important, nu este curățenia neapărat, că ei nu știu să aprecieze, însă programele de socializare.

Sunt foarte multe, sunt scoși din cuști și plimbați, au loc special de joacă, au mereu vizitatori. Sunt foarte multe programe de voluntariat. Și noi avem câteva ONG-uri care chiar fac treabă bună și fac cât pot ele să facă.

Însă noi în România nu avem atât de dezvoltată cultura voluntariatului și atunci, din punctul acesta de vedere, întâmpinăm niște dificultăți. Acolo, oamenii se implică foarte mult, respectiv vizite din două în două zile, sunt scoși la plimbare, petrec timp cu voluntarii, sunt dresați, primesc recompense, sunt mai fericiți.

Iar ulterior sunt prezentați comunității pentru a fi adoptați. Sunt prezentați după ce au fost și pregătiți”, a mai spus Ramona Ioana Bruynseels, subliniind că în programul său se va găsi această idee, de a fi pregătiți cățeii pentru a fi adoptați, ”pentru ca stăpânul să nu se confrunte cu temerea aceasta că: Doamne, ce fac, îl duc acasă și îmi distruge tot din casă. Trebuie și avem responsabilitatea asta”.

