Țara cu un număr record de femei care candidează la alegerile legislative

Alegerile legislative din Japonia, de la finalul lunii octombrie, vin o listă record de candidaturi din partea femeilor, chiar dacă numărul acestora reprezintă mai puțin de un sfert din numărul total al candidaților, informează presa locală, citată de AFP.

Noul premier Shigeru Ishiba, în funcție de la începutul lunii octombrie, a anunțat săptămâna trecută dizolvarea camerei inferioare a Parlamentului și a convocat alegeri pentru 27 octombrie în încercarea de a-și consolida mandatul.



Japonia nu a avut niciodată un prim-ministru femeie, iar Shigeru Ishiba a învins la limită în alegerile pentru a deveni șeful Partidului Liberal Democrat (PLD, dreapta conservatoare) una dintre puținele femei politice de prim plan, naționalista radicală Sanae Takaichi.



Dintre cei 1.344 de candidați care și-au lansat marți campania pentru a încerca să cucerească unul din cele 465 de mandate de parlamentar puse în joc, s-a înregistrat un număr record de 314 femei (23%), potrivit ziarelor Yomiuri și Asahi.

Precedentul record a fost la alegerile legislative din 2009

Eforturile premierului Ishiba de a încuraja femeile să candideze - în locul unor foști parlamentari implicați într-un scandal de finanțare politică în unele cazuri - sunt unul din motivele acestei creșteri, potrivit presei japoneze.



Recordul anterior a fost de 229 de femei, la alegerile legislative din 2009.



Japonia este afectată de inegalități puternice de gen, în special în politică și în pozițiile de conducere corporative. Diferența salarială dintre bărbați și femei este și ea foarte semnificativă, iar țara ocupă locul 118 din 146 în raportul 2024 al Forumului Economic Mondial privind inegalitatea de gen.



Guvernul Ishiba are 20 de portofolii, dintre care doar două sunt deținute de femei.



Actualul guvern și-a stabilit obiectivul ca 35% dintre candidații la camera inferioară a Parlamentului să fie femei până în 2025, față de 18% în 2017.



În Japonia,”partidele politice, dominate de bărbați, nu sunt deschise la minte, așa că este dificil să găsești candidate de sex feminin”, a declarat recent pentru AFP Momoko Nojo, directoarea organizației No Youth No Japan.



”Multe femei se ocupă și de sarcinile casnice și este dificil să ai o carieră în politică în timp ce ai grijă de familia ta”, a adăugat Momoko Nojo.



Un comitet al ONU pentru egalitatea de gen analizează în prezent drepturile femeilor în Japonia și este de așteptat să facă recomandări guvernului japonez în urma unei întâlniri care va avea loc joi la Geneva.

