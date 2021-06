Țara care vrea să ofere femeilor dreptul de a avea mai mulți soți

O propunere a guvernului sud african pentru legalizarea poliandriei – atunci când o femeie are mai mulți soți – a stârnit reacții de revoltă. Africa de Sud are una dintre cele mai liberale constituții din lume, permițând căsătoriile între persoane de același sex și poligamia pentru bărbați. Totuși, această măsură în ceea ce le privește pe femei îi nemulțumește pe mulți, scrie BBC. Musa Mseleku, un om de afaceri care are patru soții, se numără printre cei care se opun poliandriei.

“Acest lucru va distruge cultura africană. Copiii acelor bărbați cum își vor cunoaște identitatea?”, se întreabă Mseleku, care este subiectul unui show despre familia sa poligamă.

“Femeia nu poate lua rolul bărbatului. E de neconceput. Acum va plăti femeia lobola (prețul miresei) pentru bărbat. Iar bărbatul îi va lua numele de familie?”, a continuat el.

"Nu știm ce să facem cu femeile pe care nu le putem controla"

Obiecțiile sunt „legate de control”, a declarat profesorul Collis Machoko, un renumit academician.

"Societățile africane nu sunt pregătite pentru o adevărată egalitate. Nu știm ce să facem cu femeile pe care nu le putem controla.", a spus el.

Uniuni secrete

Profesorul Collis Machoko a studiat poliandria în Zimbabwe. El a discutat cu 20 de femei și cei 45 de soți ai lor. Potrivit lui, poliandria este evitată în anumite zone ale societății și a ajuns să fie ținută secret, ca și în cazul francmasoniei. Astfel, bărbații acceptă să fie su femei care au mai mulți bărbați, dar ascuns acest lucru.

“Când au de-a face cu cineva în care nu au încredere sau pe care nu cunosc, ei chiar neagă că există o astfel de căsătorie. Toate acestea sunt din cauza fricii de represalii.”, spune profesorul.

Profesorul a precizat că bărbații i-au mărturisit că iubirea este motivul pentru care au ales să fie într-o astfel de relație, pentru că nu voiau să o piardă pe femeia respectivă.

În poliandrie, femeia inițiază adesea relațiile și invită soții să adere la uniunea ei. Unii plătesc prețul miresei, alții aleg să contribuie financiar la existența ei. Ea are puterea de a elimina un co-soț dacă crede că acesta îi destabilizează celelalte relații.