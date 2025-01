Fenomen extrem de rar: ninge în Florida, viscol în Texas ”Nu am mai văzut niciodată atât de multă zăpadă” - VIDEO

O furtună rară de iarnă a lovit sudul Statelor Unite marți, aducând zăpadă abundentă, gheață și rafale de vânt într-o regiune unde fulgii de zăpadă sunt neobișnuiți, în timp ce în mare parte din Statele Unite era un ger profund, conform agenției de presă Reuters.

Pe măsură ce furtuna s-a deplasat spre est, echipele din apropiere de Houston au deszăpezit autostrăzile, în timp ce străzile din centrul orașului, acoperite de zăpadă, au fost practic pustii în timpul orei de vârf de dimineață.

În Houston, puțini oameni s-au aventurat în zăpadă, unele restaurante și baruri rămânând închise. Linia de metrou din Houston a funcționat, dar pasagerii au fost puțini. Școlile sunt închise marți și miercuri.

„Sunt în Texas de când mă știu și nu am mai văzut niciodată atât de multă zăpadă. De obicei este mai mult gheață, dar acest tip de zăpadă fină este o premieră”, a declarat Ishan Bhaidani, în vârstă de 29 de ani, care deține o companie de consultanță în Houston.

Houston turned into Houstarctica ???? ❄️!! This is 59 near the Montrose bridges. I never thought I would see something like his in the H! ???? pic.twitter.com/1cHz1fA9vQ