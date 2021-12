Prințul Harry și Meghan Markle, prima felicitare cu Lilibet. Au EVITAT cuvântul "Crăciun" - FOTO în articol

Prințul Harry și Meghan Markle au distribuit în sfârșit prima fotografie cu fiica lor Lilibet Diana, la șase luni după ce s-a născut, pentru felicitarea lor de Crăciun, scrie Daily Mail. Fotografia, făcută de Alexi Lubomirski la casa ducelui și ducesei de Sussex din Santa Barbara, California, o arată pe Meghan ținând-o pe Lilibet în sus, în timp ce Archie este pe genunchiul lui Harry.



Archie, care seamănă foarte mult cu tatăl său, cu părul său roșu, este îmbrăcat lejer, ca și restul membrilor familiei, iar fața lui este la vedere. După prima lui aniversare, Harry și Meghan au încetat să mai împărtășească fotografii cu fața lui și au lansat doar poze cu tânărul fotografiat din spate.

În fotografie, Harry, Meghan și Archie optează cu toții pentru un look discret, în blugi din denim, ducesa purtând un pulover bleumarin, în timp ce ducele poartă o cămașă albastră, iar fiul său una albă. Lilibet Diana chicotește, în timp ce poartă o rochiță albă. Stilul vestimentar abordat este cu siguranță unul simplist pentru ducesa, care este cunoscută pentru dragostea ei pentru hainele de create designeri cunoscuți și bijuteriile personalizate scumpe.

Ce scrie pe felicitare





În Mesajul de pe felicitare scrie că „Anul acesta, 2021, am primit-o pe fiica noastră, Lilibet. Archie ne-a făcut „mamă” și „tată”, iar Lili ne-a făcut o familie. În timp ce așteptăm cu nerăbdare 2022, am făcut donații în numele dumneavoastră către mai multe organizații care onorează și protejează familiile, de la cele mutate din Afganistan la familii americane care au nevoie de concediu plătit de creștere a copiilor. Vă dorim sărbători fericite și un An Nou prosper! Ca întotdeauna, Harry, Meghan, Archie și Lili”.

A fost evitat cuvântul "Crăciun"

În mesaj se observă că cei doi au fost folosită expresia „Sărbători fericite!” și nu tradiționala urare britanică „Crăciun fericit!”. Observația se referă la scandalul legat de evitarea unor conotații religioase de sărbători, apărut din cauza unui document intern al Comisiei Europene, care a fost ulterior retras. În documentul respectiv se recomanda alegerea formulei „Sărbători fericite!” în loc de „Crăciun fericit!” pentru a nu ofensa cetățeni de altă religie, în cazul în care se interacționează cu un grup numeros, eterogen, necunoscut. Erau interzise și prenumele Maria și Ion. ( Vezi AICI mai multe despre acest subiect).

Acesta este al treilea an consecutiv în care prințul Harry și Meghan Markle petrec sărbătorile departe de familia regală britanică.

