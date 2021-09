Statuia generalului Robert E. Lee va fi dată jos în Virginia. Moment de însemnătate istorică

O statuie veche de 130 de ani a generalului din Războiului Civil Robert E. Lee, care domină o piațetă din Richmond, Virginia, va fi dată jos miercuri. Căderea celui mai mare monument confederat existent în Statele Unite atrage o serie de provocări juridice pe termen lung, care au început în urmă cu mai bine de un an, când guvernatorul Ralph Northam a ordonat înlăturarea statuii.

"Cel mai mare monument al insurecției confederate din Virginia va cădea săptămâna aceasta", a declarat guvernatorul democrat într-un comunicat. „Acesta este un pas important în a arăta cine suntem și ce prețuim, noi, Commonwealthul.”

După cum a raportat Breitbart News, statuia de o importanță istorică cântărește aproximativ 12 tone, are o înălțime de 6 metri și în ultimii 130 de ani s-a aflat pe un piedestal de 12 metri.

De-a lungul anilor au fost lansate o serie de procese care urmăreau să dărâme monumentul, cu toate acestea, un act semnat în 1890 a dat Virginiei controlul asupra monumentului și a împiedicat înlăturarea acestuia.

A judge in Richmond, Virginia, on Monday temporarily blocked Gov. Ralph Northam’s order to tear down a statue of Confederate General Robert E. Lee that has towered over a traffic circle since it was erected 130 years ago. https://t.co/4x3sJBdxz7