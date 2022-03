Starul de la Real Madrid care trebuie să accepte prelungirea contractului cu aceleași salariu sau pleacă!

Potrivit ziarului spaniol ”Mundo Deportivo”, Real Madrid i-a propus fotbalistului spaniol un nou contract, însă cu aceleași salariu. Acest fapt l-a nemulțumit pe Asensio.

Potrivit presei spaniole, Perez îi va face o nouă ofertă în perioada următoare. Dacă nu va accepta nici a doua ofertă, președintele ”galacticilor” îl va pune pe lista de transferuri pentru a nu îl pierde gratuit în iarnă.

Chiar și așa, statutul lui Asensio este neclar la Real Madrid. Pe lângă titularii Benzema și Vinicius ar urma să fie aduși la Madrid Mbappe și Haaland.

Amintim faptul că FC Barcelona a umilit-o pe Real Madrid pe Bernabeu.

Barca nu mai câştigase în El Clasico de 1.113 zile, precedentul succes al catalanilor datând din 2 martie 2019, când învingeau la limită, 1-0, printr-un gol înscris de croatul Ivan Rakitic. În cele şase meciuri disputate de atunci, echipa blaugrana a obţinut un singur rezultat de egalitate.

Duminică seara, pe data de 20 martie 2022, Barca a câştigat la toate capitolele confruntarea cu Real, marcând de patru ori, prin gabonezul Pierre-Emerick Aubameyang (29, 52), Ronald Araujo (38) şi Ferran Torres (47). Echipa antrenată de Xavi Hernandez a mai ratat şi ocazii mari de gol: Aubameyang (12) a tras din 7 metri dar a respins Courtois, Ferran Torres a şutat din marginea careului, puţin pe lângă poartă (18), acelaşi Aubameyang (35) a trimis un şut, dar belgianul Courtois a fost din nou la post, Ferran Torres a ratat singur cu portarul (46), Aubameyang a irosit o şansă uriaşă din 6 metri, Courtois a respins şutul lui Ferran Torres (64), Dembele a trimis pe lângă poartă din mijlocul careului (73), Courtois a fost la post la voleu lui Depay (78). Vezi continuarea aici!

Citește și Real Madrid - PSG. Benzema, după hattrick-ul care i-a scos din Liga Campionilor pe Mbappe, Messi și Neymar: Când sunt presaţi, au probleme - Video

Real Madrid s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, după ce a învins-o pe Paris Saint-Germain cu scorul de 3-1, miercuri seara, pe stadionul Santiago Bernabeu, în manşa secundă a optimilor.

Atacantul francez Karim Benzema, autorul unui hat-trick, l-a depăşit pe legendarul fotbalist hispano-argentinian Alfredo Di Stefano, devenind al treilea marcator din toate timpurile al clubului Real Madrid, cu 309 goluri în toate competiţiile.

"Aveam nevoie de fani, iar această calificare este pentru ei. A fost un meci foarte dificil, dar am presat până la final și am meritat victoria. Am pierdut în tur, au avut 1-0, dar cu ajutorul acestor fani care ne-au susținut a trebuit să dăm totul până la final." - Vezi continuarea articolului și video aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News