Soros i-a pus gând rău liderului Kremlinului: Trebuie să-l învingem pe Putin cât mai curând posibil

„Europa pare să se îndrepte în sfârşit în direcţia bună” cu o integrare mai puternică între ţări în faţa agresiunii ruse împotriva Ucrainei.

Acum, în Occident „trebuie să ne mobilizăm toate resursele pentru a pune capăt războiului, trebuie să-l învingem pe Putin cât mai curând posibil”.

Vorbele îi aparţin miliardarului George Soros şi au fost spune jurnaliştilor la Forumul Economic Mondial de la Davos (Elveţia).

Lazăr Vlăsceanu, sociolog și profesor, unul dintre experții recunoscuți pe plan mondial în științele educației, a condus Fundația Soros în România, la începutul anilor 90.

Ionuț Vulpescu, fost ministru al Culturii, l-a întrebat, în cadrul podcastului pe care îl postează pe platforma Youtube, când a vorbit ultima oară cu George Soros?

”A fost un partener frecvent al discuțiilor mele, a spus prof. Vlăsceanu. George Soros are o echipă întreagă cu care lucrează pentru a da seama de evenimentele de acum. De exemplu, ultimul lui articol este despre începutul celui de-al Treilea Război Mondial. Este un om extrem de imaginativ și care vrea să își afirme formația intelectuală, care i-a fost stopată de Karl Popper, în vremea studenției, când voia să facă un doctorat. Și acum el își realizează vocația de a termina doctoratul. Și ultima dată am vorbit, prin intermediul acestui articol, despre al Treilea Război Mondial, cu care nu avem nimic de împărțit. Iar ultima dată, am stat vreo oră și jumătate de vorbă după ce am renunțat la conducerea Fundației Soros, care se întâmpla prin anii ‘90.

George Soros este un liberal care crede că orice persoană este capabilă de performanțe foarte înalte, dacă are condițiile adecvate de dezvoltare. Atunci începe să se ocupe de două lucruri și insistă foarte mult asupra acestora. Primul este acela că fiecare persoană trebuie să se considere ca fiind autonomă și creșterea să fie în autonomie. Iar asta este pe tradiția filosofiei kantiene, în tradiția lui Karl Popper, de societate deschisă. Și al doilea lucru, pentru a realiza performanța, este să aibă condițiile necesare. Condițiile trebuie să fie asigurate de stat. Statul are responsabilitatea asigurării condițiilor de educație și educația trebuie să fie gratuită”, a spus prof. Lazăr Vlăsceanu.

