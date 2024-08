Situația scapă de sub control în Marea Britanie. Ciocniri violente cu poliția, în mai multe orașe, sâmbătă, după atacul de la Southport 

În mai multe orașe din Regatul Unit, sâmbătă, au izbucnit confruntări între forțele de ordine și protestatarii anti-imigrație și anti-musulmani, pe fondul tensiunilor apărute după atacul de luni de la Southport, în care trei fetițe au fost ucise cu lovituri de cuțit, relatează AFP.

Protestele au fost declanșate de zvonuri legate de religia agresorului, un adolescent de 17 ani pe nume Axel Rudakubana.

Deși guvernul laburist de la Londra a adoptat o poziție fermă împotriva "urii de extremă dreaptă", trei zile de violențe au urmat în diverse locații: marți la Southport, miercuri la Londra și în alte orașe, iar vineri la Sunderland.

Sâmbătă, incidente similare au avut loc la Liverpool, Manchester și Belfast. Demonstrații s-au desfășurat și la Leeds, în nordul Angliei, Nottingham, în centru, și Portsmouth, în sud.

Aceste manifestații au fost intens mediatizate pe rețelele sociale de lideri ai dreptei radicale, precum Tommy Robinson, fostul lider al Ligii de Apărare Engleze.

Tensiunile au escaladat

În unele situații, mișcările antirasiste au organizat contramanifestații, ceea ce a dus la escaladarea tensiunilor. La Liverpool, un fotoreporter AFP a observat cum forțele de ordine au fost atacate cu scaune, cărămizi și alte obiecte contondente. Poliția a raportat că mai mulți ofițeri au fost răniți.

La Manchester și Nottingham, poliția a încercat să se interpună între cele două tabere. În Hull, în nord-est, protestatarii au spart geamurile unui hotel care găzduia azilanți. La Belfast, în Irlanda de Nord, s-au aruncat petarde în timp ce grupuri de anti-musulmani și antirasiști se provocau reciproc.

Sloganul folosit în multe dintre cele peste 30 de apeluri la protest a fost "Enough is enough!" (tradus ca "ce-i prea mult e prea mult" sau "ajunge!").

Violențe au avut loc și la Leeds. Persoane de naționalitate română au fost implicate

Mai mulți români au fost implicați în incidente violente care au avut loc în Leeds, acestea fiind declanșate de o încercare de preluare a unor copii aflați sub protecția statului. Serviciile sociale au intervenit și au preluat cinci copii de la părinții lor după ce un bebeluș de 7 luni a fost dus la spital cu o rană la cap. Jurnalistul Sulaiman Ahmed a relatat pe rețelele sociale că, în urma acestor evenimente, protestatarii au atacat poliția și au incendiat mai multe obiecte.

Conform declarațiilor poliției, nu au fost raportate persoane rănite în urma incidentelor, care, se pare, ar fi fost provocate de un grup restrâns de indivizi infracționali ce doresc să submineze relațiile comunitare.

Un autobuz a fost incendiat şi o maşină de poliţie a fost răsturnată după ce violenţele au izbucnit în zona Harehills din oraşul Leeds.

Ulterior mai mulți români au fost arestați și eliberați, în cele din urmă rămânând în arest doar un individ care a fost filmat în timp ce dădea foc unui autobuz supraetajat.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News