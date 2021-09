Sheriff Tiraspol scrie istorie în Champions League! Moldovenii, victorie fantastică pe terenul lui Real Madrid / VIDEO

Lipsiți de complexe în fața unor adversari mult mai bine cotați, moldovenii îngenunchează rând pe rând ginganții Europei.

După surpriza produsă la debutul în grupele Ligii Campionilor, când a trecut cu 2-0 de Şahtior Doneţk, campioana Republicii Moldova a comis-o din nou, obținând o victorie uriașă pe terenul lui Real Madrid, scor 1-2.

Primul gol al moldovenilor a fost marcat de Jasur Jakhshibaev, din pasa lui Cristiano, în minutul 25 al partidei.

Spaniolii au restabilit egalitatea prin Benzema, în minutul 65, din lovitură de la 11 metri.

Sebastien Thill le-a adus, însă, victoria moldovenilor cu un șut în vinclu în minutul 90 al partidei.

