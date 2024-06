Șefia NATO. Rutte e ”optimist prudent”. Orban nu i-a pretins scuze

Mark Rutte este în mare parte cotat pentru a îl înlocui pe Jens Stoltenberg în funcţia de secretar general al NATO până la sfârşitul lui 2024, după ce a primit susținerea majorităţii membrilor Alianţei Atlantice, inclusiv al Statelor Unite ale Americii.

Însă până acum, Rutte întâmpină opoziţia lui Viktor Orban şi are concurenţa preşedintelui României, Klaus Iohannis.

Optimism, dar cu prudență

"Sunt optimist cu prudenţă în ceea ce priveşte Ungaria", a zis jurnaliștilor Rutte, după ce s-a întâlnit cu Viktor Orban în marja summitului informal al celor 27, organizat luni seara, la Bruxelles.



Orban indicase faptul că este pregătit să renunţe la opoziţia faţă de Rutte dacă acesta din urmă își va cere scuze pentru comentariile făcute privind Ungaria pe care liderul naţionalist le-a considerat jignitoare şi dacă Budapesta va obţine o scutire de la creşterea ajutorului militar pentru Ucraina.



Rutte a dat asigurări că Orban "nu i-a pretins scuze, şi am subliniat că, desigur, am luat act" de reacţia societăţii maghiare "după ceea ce am spus în urmă cu doi ani".



"Am lăsat lucrurile aşa, am luat notă, privind spre viitor, iar el nu a pretins scuze", a evidențiat premierul olandez. Ţările NATO vor un acord privind succesorul lui Stoltenberg înainte ca liderii lor să se întâlnească la Washington în luna iulie.

"Nu putem avea încredere într-un om care a vorbit anterior despre îngenuncherea Ungariei..."

Amintim faptul că Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a zis, pe 3 aprilie 2024, faptul că ”Ungaria susţine consolidarea vântului estic al NATO şi speră că ”acest lucru se va reflecta şi în persoana viitorului secretar general”.

”Nicio ţară membră din Europa Centrală şi de Est nu a delegat un secretar general la NATO în întreaga sa istorie, prin urmare ar fi timpul, având în vedere în special faptul că principala provocare de securitate vine din această direcţie”, spunea Peter Szijjarto.

”Dar Ungaria nu va urma acest exemplu, deoarece NATO este o alianţă de apărare în care liderii trebuie să aibă încredere la cel mai înalt nivel. Noi, maghiarii, nu putem avea încredere într-un om, nu la cel mai înalt nivel, ci la orice nivel, care a vorbit anterior despre îngenuncherea Ungariei... Cred că acest lucru este clar pentru toată lumea”, spunea Peter Szijjarto. Vezi detalii aici!

