Salată de SURIMI. Ai nevoie doar de 5 ingrediente pentru a-ți surprinde plăcut invitații la masa de Crăciun

Masa de Crăciun este de obicei doldora de sarmale, friptură și cârnați. Sunt produse tradiționale pe care cu toții le îndrăgim, dar asta nu ne împiedică să încercăm și ceva diferit în acest an. În cazul în care nu aveți timp să stați prea mult în bucătărie, această salată este perfectă pentru voi. Se prepară rapid, aveți nevoie de puține ingrediente și este și foarte bună. Surimi se găsește în magazine sub formă de batoane congelate. Acesta va fi ingredientul vedetă al salatei noastre. Eu am două rețete, una cu porumb, alta cu castraveți. În cazul în care nu sunteți fani ai porumbului, o puteți face pe cea cu castraveți.

Salată de surimi cu porumb

Pentru salata de surimi cu porumb veți avea nevoie de următoarele ingrediente: o pungă de 400g de surimi congelat, o conservă de porumb, o ceapă roșie și maioneză.

Pentru început va trebui să lăsați batoanele surimi la decongelat. Atunci când acestea s-au dezghețat, le tăiați cuburi și le adăugați într-un bol. Porumbul se trece sub un jet de apă, se scurge, iar mai apoi se adaugă peste surimi. Ceapa roșie trebuie tăiată mărunt, apoi o puneți în bol. La final adăugați maioneză și un pic de sare. Toate ingredientele se amestecă bine, iar înainte de a fi consumată, salata se lasă la rece timp de aproximativ 10 minute.

Salată de surimi cu castraveți

Dacă nu sunteți fani porumb, puteți încerca rețeta cu castraveți proaspeți. Este mult mai răcoritoare. Veți avea ne voie de: o pungă de 400g de surimi congelat, 5 ouă, 4 castraveți și maioneză.

Mai întâi puneți ouăle la fiert timp de 5-10 minute, trebuie să fie tari. Tăiați cuburi batoanele de surimi după ce le-ați decongelat în prealabil și puneți-le într-un bol de salată. Curățați ouăle și tăiați-le cuburi. Apoi, tăiați și castraveții proaspeți, tot cuburi. Toate ingredientele se amestecă cu maioneză, iar la final puteți adăuga un pic de sare, dar și zeamă de lămâie. Această salată se mănâncă imediat după preparare. Dacă o lăsați mai mult timp în frigider castravetele va elimina apă, iar salata își va schimba consistența. Dacă vă doriți să o aveți gata din timp, puteți tăia toate ingredientele, iar maioneza o adăugați cu câteva minute înainte de a pune salata pe masă. Poftă bună!