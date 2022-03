Rusia şi China neagă acuzaţiile SUA privind asistenţa militară

"Rusia are capabilităţile de a efectua operaţiunea din Ucraina, nu a cerut asistenţă din partea altor ţări. Moscova nu a cerut Beijingului ajutor pentru operaţiunea militară specială din Ucraina. Informaţiile că Rusia ar fi cerut asistenţă militară din partea Chinei nu sunt adevărate", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Preşedinţiei de la Moscova, citat de postul CNBC.

Peskov a avertizat că Rusia nu exclude posibilitatea de a prelua controlul total asupra oraşelor ucrainene încercuite deja de forţele militare ruse, explicând că, până acum, preşedintele Vladimir Putin a ordonat Ministerului Apărării să nu lanseze atacuri rapide asupra centrelor urbane, nici măcar asupra Kievului, potrivit cotidianului Le Monde. "Dar, pentru garantarea securităţii maxime a populaţiei civile, Ministerul rus al Apărării nu exclude posibilitatea de a prelua controlul total asupra marilor oraşe care sunt deja încercuite", a subliniat Dmitri Peskov.

La rândul său, Ministerul de Externe de la Beijing a negat că Rusia ar fi cerut asistenţă militară. Zhao Lijian, purtătorul de cuvânt al instituţiei, a denunţat, potrivit CNN, "dezinformarea răspândită de partea americană". "Poziţia Chinei asupra problemei Ucrainei este clară, noi jucăm un rol constructiv în promovarea negocierilor de pace", a subliniat oficialul chinez, cerând găsirea rapidă a unei soluţii politice, "nu escaladarea conflictului".

Ambasada Chinei în Statele Unite a exprimat preocupări în legătură cu războiul din Ucraina şi a anunţat că depune eforturi pentru a evita escaladarea confruntărilor militare, informează BBC News şi agenţia Reuters. "Situaţia din Ucraina este într-adevăr preocupantă. Acum, prioritatea este să evităm ca actuala situaţie tensionată să escaladeze sau chiar să scape de sub control", a declarat duminică seară Liu Pengyu, purtătorul de cuvânt al Ambasadei Chinei din Washington. Rugat să comenteze informaţiile difuzate de cotidianul Financial Times privind o presupusă cerere a Rusiei pentru a primi asistenţă militară şi economică din China, Liu Pengyu a răspuns: "Nu am auzit deloc despre aceste lucruri".

Oficiali de la Washington au avertizat Beijingul că se va expune consecinţelor dacă va oferi asistenţă Rusiei, vizată de sancţiuni economice masive din cauza războiului din Ucraina. China, care are relaţii bune cu Rusia, a evitat să condamne direct invazia militară rusă în Ucraina, dar a pledat în mai multe rânduri pentru respectarea suveranităţii naţiunilor şi a cerut Moscovei să găsească o soluţie diplomatică.

