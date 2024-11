Rusia începe să amenajeze adăposturi mobile antiatomice. Ar oferi protecție împotriva exploziilor, incendiilor sau radiațiilor

Structurile sunt concepute să ofere protecție împotriva unei game variate de amenințări, inclusiv undele de șoc și radiațiile generate de explozii nucleare. Decizia survine într-un context geopolitic tensionat, dar autoritățile ruse evită să o lege direct de vreo criză actuală.

Adăpostul „KUB-M”, dezvoltat de Institutul de Cercetare al Ministerului pentru Situații de Urgență din Rusia, are capacitatea de a proteja până la 54 de persoane pentru o perioadă de 48 de ore.

Printre pericolele împotriva cărora oferă protecție se numără exploziile, șrapnelul generat de armele convenționale, resturile de clădiri prăbușite, substanțele chimice periculoase și incendiile.

Adăpostul este alcătuit din două module: o cameră principală pentru adăpostirea persoanelor și un bloc tehnic care asigură funcționarea sistemelor de susținere a vieții.

Nuclear war is approaching: russia has launched mass production of mobile shelters from a nuclear explosion

The basic configuration of the "KUB-M" includes two blocks - a technical one and for people, where 54 people can hide, and with additional modules - up to 150.

