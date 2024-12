Rusia avansează în estul Ucrainei. Kurahovo, aproape de a cădea în mâinile Kremlinului

Retragerea trupelor ucrainene din localitatea Kurahovo (vestul regiunii Doneţk) pare să fie iminentă, potrivit informaţiilor care vin de pe frontul din estul Ucrainei, unde forţele ruse şi-au accelerat înaintarea, relatează miercuri EFE și Agerpres.



Ruşii avansează în Kurahovo dinspre est şi controlează majoritatea poziţiilor dominante în oraş, a transmis Stanislav Buniatov, ofiţer în batalionului "Aidar" şi blogger militar.



Buniatov se referă la blocurile de locuit înalte din centrul oraşului, a căror capturare completă va oferi un avantaj serios forţelor ruse, care controlează deja aproximativ jumătate din oraş în acest moment.



În plus, apărătorii ucraineni riscă ca principala lor arteră logistică să fie ruptă de forţele inamice care încearcă să încercuiască oraşul dinspre nord-vest.



"Din păcate, ocuparea completă a (localităţii) Kurahovo este doar o chestiune de timp", avertizează Buniatov.



"Singura întrebare este cât timp va putea rezista armata ucraineană", adaugă ofiţerul Mikola Melnik, care subliniază că lipsa de soldaţi şi de arme a condus la această situaţie.



Un complex industrial la vest de oraş ar putea reprezenta o redută pentru forţele ucrainene pentru a ţine adversarul sub control cel puţin până la sfârşitul anului, spune analistul militar Oleksandr Kovalenko.



Însă există un risc major ca Rusia să taie logistica spre oraş, ambele armate luptând pentru controlul satului Stari Terni, situat la 2 kilometri de principala cale de acces în Kurahovo, subliniază el în ultima sa analiză pentru think tank-ul "Rezistenţa informativă".



Potrivit DeepState, o platformă care urmăreşte cu o uşoară întârziere schimbările zilnice de pe linia frontului, satul este încă disputat, deşi ruşii susţin pe conturile de Telegram că l-ar fi cucerit deja.



Fapt confirmat şi de către corespondentul militar ucrainean Bogdan Miroşnikov, care a transmis miercuri pe reţele de social media că Stari Terni a fost capturat de Rusia, care foloseşte deja artilerie şi drone pentru a ataca drumul principal care duce spre Kurahovo.



Calitatea poziţiilor defensive ucrainene din apropierea autostrăzii este factorul-cheie pentru a stabili cât timp poate continua oraşul să se apere, spune Kovalenko.



Ucraina nu dispune de forţele necesare pentru a menţine imensa linie a frontului, mai ales având în vedere superioritatea aeriană a Rusiei, în timp ce Moscova îşi adaptează tacticile pentru a exploata slăbiciunile ucrainenilor, a declarat pentru EFE Oleksi Melnik, expert militar la Centrul Razumkov din Kiev.



Armata invadatoare nu numai că încearcă să îi copleşească pe apărătorii ucraineni cu superioritatea sa numerică, dar foloseşte şi grupuri mici de infanterie pentru a se infiltra între poziţiile ucrainene, explică el.



Cerul înnorat şi ceaţa fac dificilă utilizarea dronelor de către forţele ucrainene pentru a detecta şi respinge aceste atacuri, pe fondul lipsei altor arme.



Pierderile importante suferite de Rusia dau speranţe că aceasta nu va putea susţine acest avans pentru mult timp, subliniază Melnik.



Continuarea apărării lângă Kurahovo ar putea ajuta la pregătirea fortificaţiilor din spatele liniei frontului pentru a limita avansul ruşilor în viitor.



Trupele ucrainene ar trebui să se retragă pe un drum mai uşor de apărat între Pokrovsk şi Velika Novosilka, un alt obiectiv rusesc în sudul regiunii Doneţk, consideră expertul militar Serghii Grabski.



Cu toate acestea, forţele ruse au intrat deja în Novi Komar, un sat situat la nord de Velika Novosilka, punând sub semnul întrebării calitatea şi suficienţa fortificaţiilor existente.



Capturarea Kurahovo şi Velika Novosilka ar permite Rusiei să îşi intensifice atacurile asupra localităţii Pokrovsk şi să se apropie de obiectivul său de a cuceri întregul Doneţk, însă forţele ruse nu reuşesc deocamdată să străpungă apărarea ucraineană de la Ceasiv Iar şi Toreţk în drumul lor spre Sloviansk şi Kramatorsk, bastioane-cheie în apărarea ucraineană.



Comandantul şef al forţelor armate ucrainene, Oleksandr Sîrski, a dispus miercuri măsuri pentru stabilizarea situaţiei în cele mai dificile zone şi sporirea capacităţilor de luptă ale armatei, notează EFE.

