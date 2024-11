Rusia a lansat un nou atac cu drone asupra Ucrainei, lovind capitala Kiev și provocând rănirea unei persoane /video

Citește și: Au pierdut primăria, dar nu și scaunul! Doi primari au plecat acasă cu mobila, unul dintre ei a luat și covorul /VIDEO

Cel puțin o persoană a fost rănită, iar resturi de drone doborâte au lovit șase districte ale orașului, provocând pagube la clădiri rezidențiale și incendii, a transmis administratorul militar al Kievului, Serhii Popko. Primarul Vitalii Klitschko confirmase anterior că două persoane au fost rănite în urma atacurilor.

„O altă noapte, o altă alarmă aeriană, un alt atac cu drone. Forțele armate ale Federației Ruse au atacat din nou Kievul, folosind aceeași tactică bine-cunoscută”, a scris Popko pe rețelele de socializare.

Toate dronele care vizau Kievul au fost distruse de apărarea aeriană ucraineană, a adăugat el. În timpul alertei aeriene, care a durat mai mult de cinci ore, corespondenții Reuters au raportat explozii în și în jurul orașului, iar o dronă a fost văzută zburând jos, în zgomotul intens al focurilor de armă automate.

SOUND ON! サウンドオン!

Kyiv was attacked by rusian-iranian shaheds strike UAVs this morning.

今朝、キエフはロシアとイランの合同シャヘド攻撃無人機による攻撃を受けた。

There are casualties and damage.

死傷者や被害が出ています。#RussiaUkraineWar #RussiaIsATerroristState… pic.twitter.com/GxyAypeSrR