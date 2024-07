România se topește. Elena Mateescu (ANM), avertisment despre vârful caniculei extreme

"Vor continua fenomenele extreme, din punct de vedere al instabilității atmosferice deosebit de accentuate. Avem Cod galben, până mâine dimineață la ora două. În zona de munte, Banat, Crișana, Maramureș, jumătatea nordică a Moldovei, perioadele de instabilitate vor fi caracterizate prin averse torențiale, putând cumula valori de 20-25 de litri pe metru pătrat până la 40-45 de litri pe metru pătrat. Vorbim și despre vijelii, pentru că rafalele de vânt pot depăși la viteză 50-70 de km/h, grindină, descărcări electrice. În același timp, fenomenul de caniculă, disconfort accentuat, astăzi va fi în cea mai mare parte din țară. În 11 județe este Cod portocaliu, în rest Cod roșu", a spus Elena Mateescu.

S-a prelungit avertizarea meteorologică de Cod roșu, portocaliu și galben

"Nu în ultimul rând, s-a prelungit avertizarea meteorologică de Cod roșu, portocaliu și galben și pentru ziua de 18 iulie, când în jumătatea sudică a țării vorbim în continuare despre un val de căldură intens și persistent. Avem 10 județe sub Cod roșu, inclusiv municipiul București. Avem 11 județe sub Cod portocaliu. De asemenea, 11 județe sunt sub Cod galben. Vorbim în continuare, pentru ziua de joi, mai ales în jumătatea de sud a țării, de valori cuprinse între 34-37 de grade Celsius, și temperaturi de 38-41 grade Celsius, sub Cod roșu. Nopțile vor fi tropicale, dar, în același timp, fenomenele de instabilitate vor fi până la sfârșitul acestei săptămâni", a declarat Elena Mateescu.

Vârful perioadei de caniculă

"Este cea mai intensă și cea mai lungă perioadă din punctul de vedere al fenomenului de val de căldură persistent și intens. Într-adevăr, vorbim de mai bine de o săptămână, despre temperaturi record la nivelul maximelor zilnice și minimelor nocturne. Ieri, am înregistrat cea mai caldă zi din această vară. La 28 de stații, temperaturile maxime au egalat sau au depășit 40 de grade Celsius. Am avut, ieri, de exemplu, valori de 42 de grade Celsius la Filaret - București, 41 de grade la București - Băneasa, iar pentru această dimineață am avut 30 de grade la Moldova Nouă, la ora 6.

Caracteristica acestui interval este una, fără precedent, prin numărul de zile consecutive, prin extinderea la nivel teritorial, dar și prin intensitate și persistență, având în vedere, ca exemplu, zona Capitalei, unde, de mai bine de o săptămână, avem valori între 39 până la 42 de grade. Temperaturile resimțite au atins valori de 45 de grade, indicele de disconfort termic a atins 84 de unități, chiar 85 de unități în partea de vest-est a țării, acolo unde temperaturile au fost foarte ridicate pentru această perioadă", a mai declarat Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), la Realitatea Plus.

