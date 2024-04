Româncă stabilită de 13 ani în Franța: România are mult potențial, dar nu-i apreciată. Ce am putea să cerem mai mult?

„Cum vezi România după 13 ani în Franța?”, a întrebat Gabriel Nuță-Stoica, moderatorul emisiunii ”Departe de România”.

„România o văd măcar o dată pe an, măcar o lună pe an, dacă nu și de mai multe ori, de trei-patru, depinde de an. România are mult potențial, sincer. Chestia e că nu-i apreciată la adevărată ei valoare. Avem munte, mare, câmpie, deltă. Ce am putea să cerem mai mult? Dar, dacă românul de rând nu se respectă, n-o să respecte nici străinul, părerea mea. Dacă tu știi ce ai acasă și apreciezi să ai acasă, atunci știi să promovezi mai departe.

Niciodată nu m-am ferit să spun că sunt româncă. Noi vorbim în casă românește, fetele mele vorbesc românește, deși nu au fost niciodată în România la școală. Am ținut mult să vorbim românește în casă, să nu avem probleme, de exemplu, vara sau de sărbători în iarnă când mergem acasă. (...) De fiecare dată când am ocazia, sincer, eu laud România. De ce să ne fie rușine cu România, sincer?”, a transmis Mihaela Ciorba Sălăgean, o româncă stabilită în Franța.

Înapoi acasă

Întrebată dacă s-au îmbunătățit lucrurile în ultimii 13 ani, Mihaela a spus: ”Eu asta sper, eu asta cred. Sincer, sunt optimistă de felul meu”.

„Te vezi întorcându-te acasă la un moment dat?”, a întrebat Nuță-Stoica.

„Da, sincer, da. Chiar am spus că eu la bătrânețe nu vreau să rămân aici. Îmi place prea mult acasă ca să rămân aici. Aici e bine cât timp ești tânăr. Multe oportunități, multe de văzut, multe de făcut. La bătrânețe deja lucrurile se schimbă”, a răspuns Mihaela.

