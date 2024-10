Restricții în Grecia pentru a opri răspândirea variolei

Citește și - Premierul Greciei vrea migranți: Dacă vrei să construiești un gard mare, ai nevoie și de o ușă mare. Cine ne va culege măslinele?

Grecia a interzis transportul şi reproducerea ovinelor şi caprinelor pe întreg teritoriul ţării timp de 10 zile, după ce a descoperit mai mult de 100 de cazuri de infecţie cu variolă, a anunţat Ministerul Agriculturii de la Atena, transmite Reuters.





Virusul nu afectează oamenii

Măsura este una preventivă şi sunt destinate ţinerii sub control a răspândirii virsului, care nu afectează oamenii, a precizat Ministerul Agriculturii de la Atena într-un comunicat de presă publicat marţi seară. Până acum au fost indentificate 104 cazuri de infecţie cu variolă, cea mai mare parte în regiunea Evros din nordul Greciei.

De asemenea, aproximativ 17.500 de animale au fost sacrificate. Autorităţile investighează sursa iniţială a infecţiei şi sunt efectuate teste pe o zonă mai extinsă acolo unde au fost identificate primele cazuri, în conformitate cu normele UE, a precizat Ministerul Agriculturii de la Atena.

Cele mai mari efective de capre din Europa se află în Grecia





Grecia are cele mai mari efective de capre din Europa iar laptele lor este utilizat la fabricarea celebrei brânze feta, care are o contribuţie importantă la economia Greciei. "Începând de astăzi, anunţăm o interdicţie completă privind transportul oilor şi caprelor pentru reproducere, îngrăşare, păşunat şi sacrificare, pe întreg teritoriul Greciei timp de 10 zile", a anunţat ministrul Agriculturii, Costas Tsiaras.



În luna iunie, Grecia a introdus restricţii similare pentru a opri răspândirea unei infecţii virale cunoscută sub denumirea de "ciuma caprelor", notează Agerpres.

