Republicanii lui Trump ar întocmi o listă cu înalți ofițeri ai Pentagonului care urmează să fie concediați — surse

Aceste planuri de concedieri se află încă într-un stadiu incipient după victoria lui Donald Trump în alegerile din 5 noiembrie şi s-ar putea modifica pe măsură ce administraţia Trump prinde contur, au declarat cele două surse, care sunt familiarizate cu tranziţia noii administraţii Trump, solicitând anonimatul pentru a vorbi deschis despre respectivele planuri.

Una dintre surse a pus la îndoială fezabilitatea unei concedieri în masă la Pentagon. De asemenea, nu este clar dacă Trump însuşi va susţine acest plan, deşi în trecut el s-a dezlănţuit în public împotriva şefilor de la apărare care l-au criticat.

Trump a vorbit, de asemenea, în timpul campaniei despre concedierea generalilor "woke" şi a celor responsabili pentru retragerea problematică din Afganistan în 2021.

Echipa de campanie a lui Trump nu a răspuns deocamdată unei solicitări de comentarii din partea Reuters pe acest subiect. Cea de-a doua sursă a spus că viitoarea administraţie va viza probabil înalţii ofiţerii consideraţi ca având legături cu Mark Milley, fostul şef al Statului Major Interarme în prima administraţie a lui Trump (2017-2021).

Cine sunt cei care au fost luați în vizor

Milley a fost citat în cartea "War" a lui Bob Woodward, publicată luna trecută, numindu-l pe Trump "fascist până în măduva oaselor", iar aliaţii lui Trump l-au luat în vizor pentru presupusa lipsă de loialitate faţă de fostul preşedinte. "Fiecare persoană care a fost avansată şi numită de Milley va pleca", a declarat a doua sursă. "Există o listă foarte detaliată cu toţi cei care au fost afiliaţi cu Milley. Şi toţi vor dispărea", a adăugat aceasta.

Din componenţa Statului Major Interarme fac parte ofiţerii cu cel mai înalt grad în armata SUA, printre care şefii armatei, marinei, puşcaşilor marini, forţelor aeriene, gărzii naţionale şi forţei spaţiale.

Dezvăluirea planurilor de concediere a comandanţilor de rang înalt ai forţelor armate americane intervine la o zi după ce Trump l-a ales ca secretar al apărării pe Pete Hegseth, un comentator Fox News şi veteran de război care şi-a exprimat dorinţa de a face curăţenie la Pentagon.

"Următorul preşedinte al SUA trebuie să revizuiască radical conducerea superioară a Pentagonului pentru a ne pregăti să ne apărăm naţiunea şi să ne învingem inamicii. O mulţime de oameni trebuie concediaţi", a declarat Hegseth în cartea sa din 2024, "The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free".

Nu este clar dacă lipsa de experienţă în management a lui Hegseth ar putea complica confirmarea sa de către Senat şi dacă o alternativă mai tradiţională în acest post ar proceda la astfel de concedieri radicale, notează Reuters.

Hegseth l-a luat la ţintă şi pe succesorul lui Milley în funcţie, generalul Forţelor aeriene C.Q. Brown, întrebându-se dacă ar fi obţinut postul dacă nu ar fi fost afro-american.

"A fost (numit) datorită culorii pielii lui? Sau datorită priceperii lui? Nu vom şti niciodată, dar întotdeauna ne vom îndoi - ceea ce la drept vorbind pare nedrept pentru CQ. Dar din moment ce a făcut din cartea rasială una dintre cele mai importante cărţi de vizită ale sale, nici nu prea contează", a scris el.

Prima sursă familiarizată cu planurile de tranziţie a declarat că Brown va fi unul dintre numeroşii ofiţeri care vor pleca. "Şefii din Statul Major Interarme şi toţi şefii adjuncţi vor fi concediaţi imediat", a declarat această sursă, nu înainte de a preciza că este vorba doar de o planificare incipientă.

Unii actuali şi foşti oficiali americani au minimalizat posibilitatea unei astfel de schimbări majore, spunând că ar fi nejustificată şi distructivă într-un moment de turbulenţe globale, cu războaie în Ucraina şi Orientul Mijlociu.

În acest context, prima sursă a declarat că ar fi dificil din punct de vedere birocratic să fie concediaţi şi înlocuiţi atât de mulţi înalţi comandanţi ai armatei, sugerând că aceste planuri ar putea fi doar o fanfaronadă şi nişte dorinţe ale anturajului lui Trump.

Dar a doua sursă a sugerat că tabăra lui Trump consideră că schema Statului Major Interarme trebuie să fie redusă din cauză că este supraîncărcată. Astfel de reduceri ar putea fi suportate într-o organizaţie de amploarea armatei americane, a spus sursa.

"Aceşti oameni nu sunt de neînlocuit. Sunt chiar înlocuibili. Şi apoi nu lipsesc nici cei care i-ar putea înlocui", a afirmat sursa respectivă.

"În timpul celui de-al Doilea Război Mondial erau numiţi foarte rapid oameni în vârstă de 30 de ani sau oameni competenţi pentru a fi generali. Şi ştiţi ce? Am câştigat războiul!", potrivit acesteia, notează Agerpres.

