Regatul Unit a închiriat un zbor comercial pentru evacuarea cetățenilor săi din Liban

Regatul Unit a închiriat un zbor comercial pentru cetățenii săi care doresc să plece din Liban, unde armata israeliană și-a intensificat bombardamentele împotriva mișcării islamiste libaneze Hezbollah și a amenințat cu o incursiune terestră, notează AFP.

Astfel, acest zbor va decola miercuri de pe Aeroportul Internațional Rafic Hariri din Beirut.



”Securitatea cetățenilor britanici din Liban rămâne prioritatea noastră absolută”, a scris ministrul de externe David Lammy, citat în comunicatul ministerului său.



”De aceea, guvernul britanic închiriază un zbor pentru a-i ajuta pe cei care doresc să plece. Este esențial să plecați acum, deoarece o evacuare ulterioară poate să nu fie garantată”, a continuat el.

The UK government is chartering a flight to help British nationals who want to leave Lebanon.



If you are a British national in Lebanon, you should register your presence to receive the latest updates: https://t.co/hA1MsdTPgH pic.twitter.com/cIhoJtFJXd