Recorduri de temperatură în toată țara. Florinela Georgescu (ANM) anunță când revenim la -10 grade

Florinela Georgescu, director al Administrației Naționale de Meteorologie, a transmis ultimele informații legate de vreme.

Aceasta a precizat că ziua de 28 ianuarie a fost foarte caldă, una cu ”foarte multe recorduri de temperatură”.

De săptămâna viitoare vremea ar putea reveni la normalul perioadei, mai transmite directorul ANM.

„A fost, într-adevăr, foarte cald pentru luna ianuarie în ultimele zile. Ziua de ieri a fost cea mai caldă cu foarte multe recorduri de temperatură. Din 166 de stații meteorologice, câte are rețeaua națională de observații, ieri, 108 stații au înregistrat recorduri pentru cea mai caldă zi de 28 ianuarie. În plus, 26 de stații au înregistrat recorduri lunare, adică cea mai ridicată temperatură înregistrată într-o lună ianuarie la stațiile respective.

Temperaturile au urcat ieri până la 20 de grade. Vreau să vă spun că și astăzi probabil vom avea temperaturi maxime similare pentru că, deja, la această oră și în urmă cu o oră, la ora 13:00, se înregistrau valori de 19 grade la mai multe stații meteorologice din partea de nord a Munteniei, în zona deluroasă a Munteniei, și este foarte probabil ca aceste stații să vină până la sfârșitul acestei zile cu temperaturi maxime de 20 de grade sau poate chiar peste.

Temperaturi foarte ridicate

Rămânem cu temperaturi foarte ridicate și în următoarele doua - trei zile, valori similare în toate regiunile țării, cu mult peste normalul acestei perioade și cu mult, înțeleg cu 15-18 grade, față de firescul de final de lună ianuarie pentru că în această perioadă în mod firesc ar trebui să avem temperaturi maxime între -3 și 4 grade. Foarte ridicate temperaturile și pe parcursul nopților, azi-noapte au fost recorduri de temperaturi și pentru temperaturile minime.

Se va menține, cum spuneam, această situație pentru că rămânem sub influența unei mase de aer foarte cald, un aer care se extinde deasupra unei mari părți a continentului european sub influența activității ciclonice foarte intense din Oceanul Atlantic. Deci, anomalia de evoluție a vremii se manifestă nu numai la noi în țară, ci asupra întregului continent, partea de vest a Europei având manifestări foarte severe și ele intrând în categoria recordurilor, din păcate, acelea urmate și de pagube materiale pentru că acolo vitezele vântului sunt unele deosebite.

Așteptăm o schimbare în evoluția vremii din acest weekend, treptat temperaturile vor scădea, iar săptămâna viitoare se anunță una cu temperaturi mai apropiate de normal. Este posibil ca unele nopți din săptămâna viitoare să înregistreze chiar temperaturi sub -10 grade, ceea ce nu este neobișnuit, ne întoarcem la normalul unui început de lună februarie. În plus, nu excludem posibilitatea apariției precipitațiilor. Încă modelele prezintă un grad de incertitudine destul de mare, de aceea rămân la exprimarea că este posibil. Este posibil, deci, ca săptămâna viitoare precipitațiile să își facă apariția și să fie sub formă de ninsoare, nu neapărat doar în zona de munte”, a transmis Georgescu, în direct la B1TV.

Ungaria, în aceeași situație

Și în Ungaria s-au înregistrat temperaturi record pentru această perioadă.

Recordul zilnic de căldură pentru această perioadă înregistrat în Ungaria a fost doborât trei zile la rând, duminică, luni şi marţi, a anunţat serviciul naţional de meteorologie HungaroMet, transmite miercuri agenţia MTI.



După o noapte caldă, temperatura de marţi dimineaţă a atins 10,5 grade Celsius la Napkor, în judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg (nord-est), depăşind recordul din 1983, de 9,8 grade Celsius, măsurat în oraşul Szekszárd (sud).



În cursul după-amiezii, s-au înregistrat 19,9 grade Celsius la Nagyatád, în judeţul Somogy (sud-vest), cu un grad peste recordul din aceeaşi zi stabilit în 2002, de 18,9 grade Celsius, înregistrat în Rábagyarmat (vest), conform Agerpres.

