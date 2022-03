Real Madrid, făcută praf de Barcelona. Aubameyang a egalat un record stabilit în 1953 - Video

Barca nu mai câştigase în El Clasico de 1.113 zile, precedentul succes al catalanilor datând din 2 martie 2019, când învingeau la limită, 1-0, printr-un gol înscris de croatul Ivan Rakitic.

În cele şase meciuri disputate de atunci, echipa blaugrana a obţinut un singur rezultat de egalitate. Duminică seara, Barca a câştigat la toate capitolele confruntarea cu Real, marcând de patru ori, prin gabonezul Pierre-Emerick Aubameyang (29, 52), Ronald Araujo (38) şi Ferran Torres (47).

Pierre-Emerick Aubameyang este primul jucător din secolul 21 care a contribuit la 3 goluri la primul El Clasico disputat. Singurul fotbalist care a mai reușit acest lucru este Alfredo Di Stefano, în octombrie 1953, scrie OptaJoao.

3 - Aubameyang, do Barcelona, é o primeiro jogador a participar diretamente de três gols em seu primeiro jogo em #ElClásico em todas as competições no século XXI (dois gols e uma assistência). Impressionante. pic.twitter.com/2ZTi6gSrvs