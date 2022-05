Putin ar fi pe cale să fie operat de cancer și ar lăsa puterea în mâinile celui mai radical om din anturajul său

Acum apar noi zvonuri. Ziarul englez The Sun scrie că Vladimir Putin va fi supus, în scurt timp, unei operații chirurgicale pentru un posibil cancer de care suferă. Astfel, el ar preda puterea lui Nikolai Patrushev, cel mai puternic om din cercul intim al lui Vladimir Putin. Preşedinte al Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, din mai 2008, acesta s-a născut, în urmă cu 70 de ani, în Leningrad (azi Sankt Petersburg), la fel ca liderul de la Kremlin. A făcut carieră în KGB, apoi în FSB, serviciu pe care l-a condus în perioada august 1999 – mai 2008. Practic, cariera lui Patrushev a cunoscut mărirea în acelaşi timp cu ascensiunea lui Putin.

Patrushev, în vârstă de 70 de ani, este văzut ca un arhitect cheie al strategiei de război din Ucraina. Este omul care l-a convins pe Vladimir Putin de conceptul privind „denazificarea” țării conduse de Zelenski.

Zvonul a fost răspândit de media rusă General SVR, care a ridicat pentru prima dată întrebări despre sănătatea lui Putin în urmă cu aproximativ 18 luni, scrie The Sun. Această instituție citează un fost soldat de rang înalt de la Kremlin, fără să-i dea numele: „Putin a vorbit despre efectuarea unor proceduri medicale”.

„Medicii insistă că are nevoie de o operație, dar data nu a fost încă stabilită. Va fi supus unei intervenții chirurgicale, iar o vreme va fi incapabil să-și desfășoare activitățile firești", spune sursa citată.

„Știm foarte bine că are cancer și boala Parkinson, așa cum am spus de multe ori. Maladiile progresează", a spus fostul soldat de rang înalt de la Kremlin, notează The Sun.

Războiul din Ucraina durează de mai bine de 65 de zile și unii experți avertizează că poate extinde nu doar ca timp, ci poate implica mai multe puteri mondiale.

„Occidentul ar trebui să se pregătească pentru un război cu Rusia”, a avertizat Sir Richard Shirreff, fostul comandant suprem adjunct al NATO în Europa

Într-o declarație pentru BBC, Shirref a spus că NATO trebuie să se pregătească pentru o confruntare cu Moscova.

„Cel mai rău scenariu este războiul cu Rusia. Pregătindu-vă pentru cel mai rău scenariu, cel mai probabil îl veți descuraja pe Vladimir Putin", a spus diplomatul.

„În primul rând, NATO trebuie să se pregătească pentru cel mai rău scenariu pentru a-și asuma riscuri, ceea ce deja face... dar cred că ar trebui să facă mai mult”, a mai zis Sir Richard Shirreff. Vezi aici mai mult.

