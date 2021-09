Protest al băieților afgani, după ce fetele nu mai sunt primite la școală. "Acest lucru arată că talibanii nu s-au schimbat"

Mai mulți băieți afgani au început un protest neașteptat față de faptul că fetele nu mai sunt lăsate să meargă la școală. Aceștia au transmis în mod public că nu vor mai merge la școală pentru că fetelor nu li s-a mai permis să intre la ore. Noul ministru al Educației a anunțat că începând de sâmbătă se redeschid școlile pentru băieții de gimnaziu și liceu, scrie The Independent.

„Toți elevii de sex masculin și profesorii de sex masculin trebuie să fie prezenți la școli”, a spus acesta.

În timp ce fetele cu vârsta de până la 12 ani au fost lăsate să intre în sălile de clasă, fetele care au mai mult de 12 nu au voie. Raționamentul talibanilor din spatele acestei decizii s-ar datora faptului că acesta este vârsta la care fetele încep să aibă menstruație și să se dezvolte ca femei, potrivit experților.

Rohullah, un elev în vârstă de 18 ani de la Wahday, spune că nu se va prezenta la școală până nu vor fi deschise și cele pentru fete.

„Nu am fost astăzi la școală pentru a-mi arăta dezacordul față de decizia talibanilor și a protesta față de faptul că fetele nu au voie să meargă la școală. Femeile reprezintă jumătate din societate. Acest lucru arată că talibanii nu s-au schimbat. Nu mă voi prezenta la școală până nu vor fi deschise și școlile de fete”, a spus el.

“Educația băieților poate afecta o familie, dar educația fetelor afectează societatea”, a spus un director de școală din Kabul, identificat doar cu numele de Mohammadreza.

O profesoară a transmis că băieții și colegii săi bărbați ar trebui să boicoteze școala.

„Dacă aș fi băiat, nu aș merge la școală doar dacă și sora mea ar putea merge”, a spus ea într-o postare de pe Facebook.

The Taliban have prohibited girls from secondary school in Afghanistan. In solidarity, many boys have been refusing to go to school themselves. “We don’t go to school without our sisters”, reads this sign. pic.twitter.com/BY2RXBFJdk