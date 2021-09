Invitată la DC News, Oana Borș a vorbit despre promovarea tinerilor dramaturgi în cadrul FEST-FDR:

„Eu mi-am propus, de când sunt selecționer, de acum 6 ediții, ca Festivalul să aibă rolul de a promova dramaturgi tineri. Încerc să găsesc noi voci, să le dau credit aducându-i aici, considerând că este o formă de stimulare a încrederii de a scrie mai departe și unii dintre ei, de-a lungul timpului, au confirmat, unii dintre ei deja sunt nume cunoscute, cel puțin în zona noastră. Am avut de unde să aleg.

Paradoxal, în acest an în care lucrurile s-au întâmplat cu ușile închise, teatrele au repetat intens, însă nu s-a văzut decât foarte puțin la public, pentru că accesul în sala de spectacol a fost trunchiat sau a fost în online, dar teatrele au lucrat, artiștii s-au exprimat și dramaturgii au scris în continuare. Am avut foarte multe spectacole și în Festival avem spectacolele de la Teatrul odeon, Teatrul Mic, Teatrul Național din Cluj, companii private, etc. E o diversitate a companiilor, cum e o diversitate și a stilisticilor de spectacol și de text.“, a precizat, pentru DC News, Oana Borș, selecționerul FEST-FDR.

EXCLUSIV FEST-FDR 2021. Oana Borș, bucurie imensă după ce sălile de spectacol au fost închise

Până pe 5 septembrie, Teatrul Național din Timișoara organizează FEST-FDR 2021. Festivalul European al Spectacolului - Festival al Dramaturgiei Românești a ajuns anul acesta la a 26-a ediție.

„Eu cred că toți tindem spre cultură, indiferent că, poate, din punct de vedere ideologic, social, suntem pe paliere diferite. În ultimul timp, trăim în această paradigmă a polarizării, a polilor opuși care, de multe ori, sunt și conflictuali, dar cultura e ceva deasupra. Acesta este crezul și demersul nostru. Cultura poate să concilieze”, a spus Oana Borș, selecționerul FEST-FDR, în cadrul interviului acordat DCNewsTV.

„Ne-am propus să ne păstrăm crezul, să ne păstrăm misiunea. Cred că doar prin cultură o națiune se dezvoltă. Cultura este și o oglindă a societății. Ne propunem, în același timp, să fim consecvenți cu noi, să facem teatru, să-l promovăm, să promovăm și dramaturgia românească", a spus Oana Borș, explicând că polul în jurul căruia se desfășoară festivalul este dramaturgia românească clasică și contemporană", a explicat selecționerul FEST-FDR.