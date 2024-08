Procesul lui Vlad Pascu, amânat. Care este noul termen de judecată în cazul 2 Mai

Judecătoria Mangalia a decis să amâne procesul lui Vlad Pascu, șoferul aflat sub influența substanțelor care a provocat moartea a doi tineri și a rănit alți trei, anul trecut în localitatea 2 Mai.

Decizia de amânare, pe data de 20 septembrie, a fost dispusă de instanţă din cauza faptului că nu au fost finalizate expertizele medico-legale pentru persoanele rănite în urma accidentului, făcute la solicitarea avocatului acestora. Expertizele sunt efectuate la Institutul Naţional de Medicină Legală (INML) Bucureşti şi, în funcţie de concluzia medicilor legişti, ar putea fi schimbată încadrarea juridică în cazul lui Pascu, din vătămare corporală, în vătămare corporală cu circumstanţe agravante.



Totodată, Vlad Pascu, aflat de un an în arest preventiv, a solicitat instanţei de judecată înlocuirea măsurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu.



În octombrie 2023, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia l-au trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pe inculpatul Vlad Pascu, din Bucureşti, pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.



"În sarcina inculpatului s-a reţinut că, în dimineaţa zilei de 19 august 2023, a condus pe drumurile publice un autovehicul, sub influenţa substanţelor psihoactive, iar, la intrare în localitatea 2 Mai, a acroşat un grup de persoane care se deplasau pe marginea drumului. În urma impactului, a rezultat decesul numiţilor O.A.S. (21 ani) şi D.R.M. (20 ani), precum şi vătămarea corporală a numiţilor B.D.D. (18 ani), C.V.A. (20 ani) şi I.C.I. (20 ani). De asemenea, se reţine că, după producerea accidentului, inculpatul a părăsit locul accidentului", au transmis la acea dată procurorii, conform Agerpres.

Vlad Pascu a încercat de mai multe ori să obțină arestul la domiciliu. Judecătoria Mangalia a respins cererile inculpatului, considerând că sunt neîntemeiate.

Ce spun judecătorii din Mangalia

"Judecătoria Mangalia (...) respinge ca neîntemeiată cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu, formulată de inculpatul Pascu Matei Vlad, cercetat în stare de arest preventiv pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului (...). Obligă inculpatul Pascu Matei Vlad la plata cheltuielilor judiciare către stat, în sumă de 100 lei. Cu drept la contestaţie pentru inculpat şi pentru procuror, în termen de 48 de ore de la comunicarea prezentei", se arată în soluţia pe scurt a judecătorilor. Vezi tot articolul aici!

Pe data de 19 august se va împlini un an de la incidentul din 2 Mai

În dimineața zilei de 19 august 2023, pe DN 39, în apropierea localității 2 Mai, Vlad Pascu a provocat un grav accident în care doi tineri și-au pierdut viața, iar alți trei au fost răniți grav. Conducătorul auto, în vârstă de 19 ani, a părăsit locul accidentului și a fost ulterior găsit de polițiști în Vama Veche. Ancheta a relevat că acesta se afla sub influența mai multor substanțe interzise, printre care cocaină, amfetamină și metamfetamină.

Concluzia expertizei toxicologice cerute de procurorii din Constanța care anchetează acest dosar arată că Vlad Pascu luase șase droguri. Analizele de sânge au

indicat prezența în corp a acestor substanțe. Specialiștii spun că e vorba despre un amestec de substanțe interzise care au fost consumate de tânărul de 19 ani înainte ca el să se urce la volan.

Vlad Pascu a fost deferit justiției în luna octombrie a anului trecut, fiind acuzat de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

În contextul aplicării Legii "Anastasia", promulgată de președintele României pe 7 iulie 2023, infractorii care provoacă accidente mortale sub influența alcoolului sau a drogurilor sunt pasibili de pedepse cu închisoarea fără posibilitatea suspendării executării pedepsei. De data aceasta, se pare că "norocul" a fost de partea celor care aplică legea — fusese adoptată cu câteva luni înainte de producerea tragediei.

