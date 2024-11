Probleme la vot în Pennsylvania. Oamenii nu pot vota în două comitate favorabile lui Trump / Le-au fost reținute buletinele / video

Oficialii au spus că alegătorii au probleme la scanarea buletinelor de vot în comitatele de culoare roșie Cambria și Bedford, pe care fostul președinte Donald Trump le-a câștigat în urmă cu patru ani, cu 68%, respectiv 83% din voturi. Autoritățile au încercat să-i asigure alegătorilor că buletinele lor de vot vor fi numărate în ciuda defecțiunii, notează New York Post.

„Consiliul electoral al comitatului Cambria a aflat în această dimineață că o defecțiune a software-ului în sistemul electronic de vot al comitatului a împiedicat alegătorii să-și scaneze buletinele de vot”, a declarat avocatul comitatului Cambria, Ron Repak, într-un comunicat.

„Acest lucru nu ar trebui să descurajeze alegătorii să voteze în secțiile lor de votare. Consiliul a depus o ordonanță judecătorească de prelungire a perioadei de vot în comitat”, a adăugat el.

Nathan Anderson, un specialist IT din Johnstown, cel mai mare oraș din Cambria, a declarat că a avut probleme la locul său de votare când a votat pentru Trump în această dimineață.

El a spus că un angajat al secției de votare i-a pus buletinul de vot într-o cutie până când a putut fi scanat. El a adăugat că și alți oameni și-au lăsat buletinele de vot cu lucrătorii electorali pentru a fi scanate mai târziu, în loc să revină cu ele atunci când aparatele sunt repuse în funcțiune

Oficialii electorali au depus documente de urgență pentru a prelungi timpul de vot cu două ore până la ora 22:00, pentru a remedia problema și a se asigura că toate buletinele de vot sunt numărate, conform petiției depuse la tribunalul comitatului.

„Defecțiunea a provocat confuzie alegătorilor, s-au format cozi și multe persoane au părăsit locurile de votare fără a vota”, a zis Repak.

El a adăugat, de asemenea, că defecțiunea „amenință să priveze un număr semnificativ de alegători din comitatul Cambria”.

Pennsylvania are cele mai multe voturi colegiale electorale dintre așa-numitele state-swing la alegerile din 2024. Având în vedere că Trump, în vârstă de 78 de ani, a pierdut statul cu puțin peste un punct procentual în 2020 și că sondajele au considerat statul drept o dispută statistică, întreruperile au stârnit îngrijorări serioase pentru republicani.

Comitatul Cambria, care se află la aproximativ 65 de mile est de Pittsburgh, are o populație de 131.000 de locuitori; Bedford, la rândul său, are aproximativ 47.000 de locuitori.

Problemele au apărut pe măsură ce Statele Unite ale Americii își aleg viitorul președinte. Donald Trump și Kamala Harris se confruntă pentru cea mai înaltă funcție în stat.

Voting machines are down in deep red Cambria County, Pennsylvania. STAY IN LINE. We cannot let them cheat! pic.twitter.com/3ITTaFkbES