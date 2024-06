Prințul William a spus de ce i-a luat atât de mult timp să se căsătorească cu Kate Middleton

Prințul William a explicat de ce i-a luat atât de mult timp să se căsătorească Kate Middleton, eveniment care a avut loc în 2011, deși cei doi erau împreună de mai mulți ani. Acum Prințul și Prințesa de Wales sunt căsătoriți de mai bine de un deceniu. Evenimentul s-a lăsat mult așteptat deoarece ei petrecuseră opt ani împreună înainte, scrie Mirror.

Cei doi au s-au cunoscut în anul 2001, iar Prințul William ar fi așteptat atât de mult până la nuntă pentru că voia să vadă dacă iubita lui, Kate Middleton, decide că nu vrea să facă parte din Familia Regală a Marii Britanii. De altfel, în perioada 2002-2007, William şi Kate s-au despărţit de multe ori. El a explicat că era foarte conștient de stresul legat de momentul în care devii un regal și dorea să-i dea șansa să se „retragă” dacă simțea că nu ar fi putut face față vieții de regină.

„Am vrut să-i dau șansa să vadă și să se retragă dacă e nevoie înainte ca totul să devină prea mult. Încerc să învăț din lecțiile făcute în trecut și am vrut doar să-i ofer cea mai bună șansă să se hotărască și să văd ce se întâmplă de cealaltă parte”, a spus Prințul William pentru ITV.

Unde a avut loc cererea în căsătorie

Deși Prințul nu a vrut să-și copleșească viitoarea soție, el a cerut-o totuși în căsătorie într-un mod spectaculos. S-a întâmplat pe 20 octombrie 2010, în timpul unei escapade romantice în Kenya, unde cuplul își petrecea timpul într-o cabană dintr-o rezervație pentru animale sălbatice.

Prințul William a povestit cum a „hotărât” când era momentul potrivit să o ceară în căsătorie pe Kate Middleton.

„Am petrecut puțin timp privat împreună cu niște prieteni și am decis că este momentul potrivit. Vorbeam de ceva vreme despre căsătorie, așa că nu a fost o surpriză foarte mare, dar am luat-o undeva drăguț în Kenya și am cerut-o în căsătorie. Kate a simțit că propunerea a fost foarte romantică”, a spus el.





